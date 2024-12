Dorinel Munteanu a produs un şoc uriaş la Oţelul Galaţi: "Nu credeam că o să trăiesc momentul ăsta" - Antena Sport

Cristi Munteanu, preşedintele celor de la Oţelul Galaţi, a avut o primă reacţie după ce Dorinel Munteanu a plecat de la echipă. Oficialul gălăţenilor a spus că a sperat până în ultima clipă că Dorinel Munteanu se va rîzgândi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dorinel Munteanu a decis să plece de la Oţelul Galaţi din cauza problemelor financiare de la echipă. „Munti” şi-a reziliat contractul şi a produs un adevărat şoc pentru Cristi Munteanu.

Cristian Munteanu nu credea că Dorinel va pleca de la echipă

„Îmi pare foarte rău pentru că nu credeam că o să trăiesc momentul în care Dorinel o să părăsească Oţelul. Nu am crezut asta, dar el m-a anunţat după meciul cu UTA de acasă că vrea să se retragă şi nu mai poate. Mai aveam de jucat la CFR şi aveam speranţa că el se va răzgândi. M-a anunţat după meciul cu CFR Cluj că renunţă şi nu mai poate. Am zis să avem răbdare, am stat la discuţii. A plecat, repet, a plecat antrenorul care a dus echipa din Liga 3 în Liga 1 şi în finala Cupei. Nu m-am gândit la niciun antrenor, nu am vorbit cu niciun antrenor pentru că m-am gândit că Dorinel se va răzgândi.

Clubul este într-o situaţie dificilă, dar nu disperată. Clubul nu se va desfiinţa. Probabil că Dorinel a crut să tragă un semnal de alarmă. Nu este haos, este doar o situaţie dificilă. Jucătorii sunt neplătiţi de 2 luni şi ceva. Tocmai asta vreau să transmit că este o situaţie dificilă şi vom trece peste. Au mai fost situaţii la club şi le-am depăşit. O vom scoate la capăt. Nu m-am gândit la niciun antrenor pentru că am sperat că Dorinel nu va pleca„, a spus Cristi Munteanu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Dorinel Munteanu s-a despărţit de Oţelul Galaţi după 21 de etape din actuaul sezon în care a adunat 24 de puncte.