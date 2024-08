"E dureros! Nici noi nu înţelegem ce se întâmplă!" Claudiu Petrila, dărâmat după ce Rapid a rămas singura echipă fără victorie - Antena Sport

Claudiu Petrila a fost dărâmat după ce Rapid a rămas singura echipă fără victorie în Liga 1. Rapid nu a reuşit să câştige nici în deplasarea de la Buzău, deşi a condus din nou.

Claudiu Petrila a spus că nici el nu înţelege ce se întâmplă la Rapid, deşi totul decurge normal la antrenamente.

„Din nou o seară neagră. Am început bine, am marcat repede. A doua parte am început slab. A venit şi acel penalty şi i-a ajutat să marcheze. Azi am legat puţin jocul, am pasat, ne-am creat ocazii. Fizic suntem bine, ne pregătim bine, dar la meciuri nu reuşim. E dureros, dar trebuie să facem ceva şi să ne revenim. Nici noi nu prea înţelegem, vrem să câştigăm, dăm totul, dar nu reuşim să câştigăm. Se reflectă asupra tuturor, toţi trebuie să tragem căruţa în aceeaşi direcţie. Suntem bine în vestiar„, a spus Claudiu Petrila la digisport.ro.

Gloria Buzău – Rapid 1-1. Neil Lennon, fără victorie pe banca rapidiştilor. Criză uriaşă în Giuleşti. Budescu, gol din penalty

La Buzău, Burmaz a trimis puţin pe lângă poartă încă din minutul 7, pentru ca oaspeţii să deschidă scorul după alte trei minute, atunci când Petrila a trimis în careu şi Papeau a marcat din şase metri. În minutele 12 şi 13 ambele echipe au cerut, pe rând penalti. Petrila a căzut în careul gazdelor la un duel cu Ferraresso, iar Ricardo Matos a căzut în careul rapidist, în urma unui contact cu Alex Paşcanu. Arbitrul Horaţiu Feşnic nu a acordat nimic, iar Matos a fost aproape de egalare în minutul 38, când lovitura lui de cap nu a prins cadrul porţii.

După pauză, Işfan a şutat periculos la poarta elveţianului debutant în Superligă, Siegrist, în minutul 54, iar în minutul 75Borza a comis un henţ în careu şi, după verificarea VAR, s-a dictat penalty pentru buzoieni. A executat Budescu şi a egalat, în minutul 76. Rapidiştii au trecut pe lângă gol în minutul 86, când Canadjija a scos de pe linia porţii, şi meciul s-a încheiat la egalitate, 1-1.