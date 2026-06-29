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E oficial. Trei transferuri la CFR: “Urmează să ajungă în cantonament”

Radu Constantin Publicat: 29 iunie 2026, 14:11

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E oficial. Trei transferuri la CFR: Urmează să ajungă în cantonament

CFR Cluj / Colaj Antena Sport

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CFR Cluj pregăteşte o campanie de achiziţii importantă, iar Ricardo Cadu anunță că ardelenii au bătut palma deja cu trei fotbaliști.

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Pe lista CFR-ului se mai află și un fundaș de la naționala Iordanului, dar și Anderson Ceara.

“Am închis deja cu trei jucători și urmează să ajungă în cantonament în cursul zilei de miercuri. Doi fundași centrali și un mijlocaș central. Nu am semnat oficial, dar suntem înțeleși. Mai sunt variante, să vedem ce va fi. Deocamdată, ne-am înțeles cu cei trei.

Despre Anderson Ceara, nu știu nimic. Este un fotbalist foarte bun, dar, până acum, nu a semnat cu CFR. Legat de jucătorul de la Mondial, da, este din naționala din Iordaniei, dar până acum nu am închis cu el”, a spus Ricardo Cadu, pentru digisport.ro.

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