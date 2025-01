"Există posibilitatea să vă despărţiţi de Clinton N'Jie?" Răspunsul lui Victor Angelescu, în condiţiile în care camerunezul nu a primit viză - Antena Sport

Clinton N'Jie - Profimedia Images Victor Angelescu a fost întrebat despre situaţia lui Clinton N’Jie, fotbalistul camerunez al Rapidului care nu a primit viză şi nu a mers în cantonamentul din Dubai. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Victor Angelescu a confirmat că Marius Şumudică nu se va putea baza pe Clinton N’Jie cel puţin în primele două partide oficiale ale Rapidului. Victor Angelescu, declaraţii despre situaţia lui Clinton N’Jie „(n.r: despre situaţia lui N’Jie) Înţeleg percepţia, dar o să încerc să explic cât mai bine. Noi, clubul, nu cred că am greşit cu ceva. În momentul în care s-a luat decizia de a se merge în Dubai, clubul a depus aceleaşi acte şi pentru Boupendza, şi pentru alţi jucători. Lui Clinton N’Jie nu i s-a acceptat viza de către autorităţi. Nu ni s-a dat nicio explicaţie de ce nu a fost acceptată viza. Reclamă

Trebuia să meargă Clinton personal să afle motivul. În momentul respectiv Clinton era în vacanţă, nu era în ţară.

„Vom încerca să aflăm care a fost motivul pentru care i-a fost refuzată viza”

Am redepus a doua oară, iar cei de la hotelul din Dubai au spus că o să depună ei, că au mai avut astfel de cazuri şi o să ne ajute. Nu am mai primit niciun răspuns. Am făcut acelaşi lucru ca şi la ceilalţi jucători.

Vom fi foarte atenţi şi vom încerca să aflăm care a fost motivul pentru care i-a fost refuzată viza.

