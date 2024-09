Florin Răducioiu a dezvăluit care e marea sa dorinţă: "Aş vrea să câştige campionatul" - Antena Sport

În iunie 1998, după ultimul amical al României înainte de Campionatul Mondial din Franţa, Gică Hagi a ţinut un discurs manifest. România o învinsese cu 3-2 pe Paraguay în ultima partidă de pregătire înainte de startul Mondialului.

„De zece ani v-am obişnuit cam prost în condiţiile în care suntem în România. Nu avem nimic, niciun fotbal. Ce performanţă a făcut vreo echipă în România? Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România. Rezultatele cântă cu noi. Se duce fotbalul românesc. Se duce. Zero. În doi-trei ani, zero”, spunea Gică Hagi într-o conferinţă de presă.