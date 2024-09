Monumentul dedicat Generaţiei de Aur a fost dezvelit lângă Arena Naţională! Gică Hagi, Răducioiu şi Ilie Dumitrescu, la eveniment - Antena Sport

Galerie (2) Monumentul dedicat Generaţiei de Aur a fost dezvelit lângă Arena Naţională! Componenţii Generaţiei de Aur, la dezvelirea Monumentului / Antena Sport Monumentul dedicat Generaţiei de Aur a fost dezvelit lângă Arena Naţională! Gică Hagi, Florin Răducioiu, Gică Popescu, Ilie Dumitrescu şi alţi componenţi ai Generaţiei de Aur au fost prezenţi la eveniment. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Monumentul se află la rondul de la Maior Coravu, din imediata vecinătate a Arenei Naţionale. Monumentul dedicat Generaţiei de Aur a fost dezvelit lângă Arena Naţională! „La peste 30 de ani de la meciul legendar al României cu Argentina, dăruim Generaţiei de Aur un Monument, simbol al performanţei trecute, dar şi o mărturie pentru victoriile încă nescrise”, au transmis organizatorii evenimentului. Generaţia de Aur a ajuns până în sferturile World Cup 1994. România a fost învinsă dramatic, la loviturile de departajare, de Suedia la Mondialul american. Hagi & comp. au fost foarte aproape de o semifinală de vis cu Brazilia. În minutul 114, România conducea cu 2-1. Kennet Andersson a egalat cu o lovitură de cap în minutul 115, după o ieşire hazardată a lui Florin Prunea. La loviturile de departajare, au ratat Dan Petrescu şi Miodrag Belodedici. Pentru suedezi a ratat numai Hakan Mild. Reclamă

Ulterior, Generaţia de Aur a ajuns până în optimile Campionatului Mondial 1998, din Franţa, şi în sferturile EURO 2000. În optimile Mondialului din Franţa, naţionala a fost învinsă de Croaţia, în timp ce la Europeanul din 2000 naţionala a fost eliminată de Italia.

Gică Hagi, discurs manifest în 1998: „Meritam să ne faceţi statuie”

În iunie 1998, după ultimul amical al României înainte de Campionatul Mondial din Franţa, Gică Hagi a ţinut un discurs manifest. România o învinsese cu 3-2 pe Paraguay în ultima partidă de pregătire înainte de startul Mondialului.

„De zece ani v-am obişnuit cam prost în condiţiile în care suntem în România. Nu avem nimic, niciun fotbal. Ce performanţă a făcut vreo echipă în România? Merităm să ne faceţi statuie pentru ce am făcut noi, având în vedere condiţiile din România. Rezultatele cântă cu noi. Se duce fotbalul românesc. Se duce. Zero. În doi-trei ani, zero”, spunea Gică Hagi într-o conferinţă de presă.

Timpul a demonstrat că Gică Hagi a avut dreptate. România nu a mai ajuns din 1998 la niciun Campionat Mondial. Jucătorii pregătiţi acum de Mircea Lucescu încearcă să ne ducă la Mondialul american din 2026, care va fi transmis de Antena. Antena a obţinut drepturile exclusive de difuzare pentru FIFA World Cup TM 2026 și FIFA World Cup TM 2030. „O participare la World Cup este ceva extraordinar! Eu am avut această șansă! Vreau să dau continuitate echipei, să îi fac pe jucători să creadă în ei, să dea totul! Văd în ei posibili participanți la World Cup”, declara selecționerul naţionalei, Mircea Lucescu. Mircea Lucescu a debutat în noul mandat ca selecţioner al României cu o victorie de senzaţie în Kosovo. Kosovo – România 0-3 a fost transmis în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY. Dennis Man (min. 40), Răzvan Marin (min. 51, penalty) şi Denis Drăguş (min. 82) au marcat pentru naţionala României în meciul cu Kosovo. România e lider în grupa ei de UEFA Nations League, pe locul 2 fiind Cipru, care a învins surprinzător Lituania. Pentru naţionala României urmează meciul cu Lituania, care se va disputa luni seară, de la ora 21:45, pe stadionul Steaua. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro.

