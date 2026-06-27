Home | Fotbal | Liga 1 | Florin Tănase semnează! Anunţul de ultimă oră făcut de Gigi Becali

Florin Tănase semnează! Anunţul de ultimă oră făcut de Gigi Becali

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iunie 2026, 21:21

Comentarii
Florin Tănase semnează! Anunţul de ultimă oră făcut de Gigi Becali

Florin Tănase se bucură, după un gol marcat pentru FCSB / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Gigi Becali (68 de ani) a anunţat că s-a înţeles cu Florin Tănase (31 de ani) şi acesta va semna un nou contract cu FCSB. Becali a dezvăluit că a vorbit la telefon cu Florin Tănase, acesta va pleca duminică în cantonamentul FCSB-ului, iar după aceea va semna pe 2 ani cu roş-albaştrii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali a dat detalii despre noul contract pe care îl va semna Florin Tănase cu FCSB. Cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com, Tănase îşi încheiase precedentul contract cu FCSB.

Florin Tănase semnează un nou contract cu FCSB! Contract pe doi ani pentru el

“Am vorbit cu Tănase acum o oră. M-a întrebat dacă sunt supărat pe el. I-am spus că nu. ‘Nu, tată, nu sunt supărat’. Trebuia să pleci în cantonament şi după, cu o zi înainte să înceapă campionatul acolo, China sau India, unde mergea, venea şi spunea că pleacă. M-a întrebat ce să facă să nu mai fiu supărat. I-am spus să ia avionul mâine dimineaţă şi să meargă în cantonament. Pleacă la ora 11. ‘Bă, tată, am minţit eu vreodată când am promis ceva?’. M-a întrebat dacă îi mai fac acelaşi contract ca atunci când s-a întors şi i-am spus că da. Bine, fără bonusurile alea mari, că avea 25.000 de euro la meci câştigat în cupele europene. Când vine din cantonament semnează, dar e făcută treaba dacă ne-am înţeles la telefon. A rămas bonusul de 300.000 de euro la calificarea în grupele cupelor europene. Pe 2 ani e, da”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Google News As.roPuteți urmări știrile AS.ro și pe Google News
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va străluci în ultimele meciuri din faza grupelor de la Campionatul Mondial?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Observator
Filmul capturării traficantului din Bistriţa. Gestul făcut de bărbat când a observat drona mascaţilor
Cum a apărut Shakira în tribune la meciul în care Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale. Cine a însoțit-o pe artistă
Fanatik.ro
Cum a apărut Shakira în tribune la meciul în care Messi a intrat în istoria Cupei Mondiale. Cine a însoțit-o pe artistă
20:50

David Popovici, medalie de AUR la Roma, în proba de 100 de metri liber! Record al competiţiei pentru “Fenomen”
20:38

VideoJurnal Antena Sport | Mesaj din suflet
20:35

VideoJurnal Antena Sport | Mondialii fac cinste
20:32

Dinamo, eşec în al doilea amical al verii cu locul 12 din Polonia! Epassy, greşeală uriaşă
20:32

VideoJurnal Antena Sport | Minunea de la Houston
20:22

“Nu-mi pot explica” Reacţia lui Max Verstappen după ce a făcut accident în calificările din Austria!
Vezi toate știrile
1 Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate 2 VideoDramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8 3 Surpriză pentru Mihai Stoica şi Gigi Becali. Jucătorul a ajuns în cantonament! 4 Revoltă uriaşă în Franţa, după victoria la scor cu Norvegia. Ce i-a deranjat pe francezi: “Dezgustător” 5 „Blat la Mondial”. Meciul care a ridicat suspiciuni uriașe: „Au semnat Pactul și sunt fericite” 6 Denis Alibec a semnat. Rămâne tot în Liga 1!
Citește și
Cele mai citite
Cum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificateCum arată în timp real 16-imile Campionatului Mondial 2026! S-au stabilit nouă meciuri. 28 de echipe calificate
Istvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul românIstvan Kovacs, delegat din nou la Cupa Mondială! Meci uriaș pentru arbitrul român
Cel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSBCel mai important fotbalist semnează chiar de ziua lui Gigi Becali! Lovitura dată de FCSB
Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8Dramatism incredibil în SUA – Turcia! Faza care a decis totul, în minutul 90+8