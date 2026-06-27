Florin Tănase semnează! Anunţul de ultimă oră făcut de Gigi Becali

Gigi Becali (68 de ani) a anunţat că s-a înţeles cu Florin Tănase (31 de ani) şi acesta va semna un nou contract cu FCSB. Becali a dezvăluit că a vorbit la telefon cu Florin Tănase, acesta va pleca duminică în cantonamentul FCSB-ului, iar după aceea va semna pe 2 ani cu roş-albaştrii.

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Gigi Becali a dat detalii despre noul contract pe care îl va semna Florin Tănase cu FCSB. Cotat la 1.8 milioane de euro de către transfermarkt.com, Tănase îşi încheiase precedentul contract cu FCSB.

Florin Tănase semnează un nou contract cu FCSB! Contract pe doi ani pentru el

“Am vorbit cu Tănase acum o oră. M-a întrebat dacă sunt supărat pe el. I-am spus că nu. ‘Nu, tată, nu sunt supărat’. Trebuia să pleci în cantonament şi după, cu o zi înainte să înceapă campionatul acolo, China sau India, unde mergea, venea şi spunea că pleacă. M-a întrebat ce să facă să nu mai fiu supărat. I-am spus să ia avionul mâine dimineaţă şi să meargă în cantonament. Pleacă la ora 11. ‘Bă, tată, am minţit eu vreodată când am promis ceva?’. M-a întrebat dacă îi mai fac acelaşi contract ca atunci când s-a întors şi i-am spus că da. Bine, fără bonusurile alea mari, că avea 25.000 de euro la meci câştigat în cupele europene. Când vine din cantonament semnează, dar e făcută treaba dacă ne-am înţeles la telefon. A rămas bonusul de 300.000 de euro la calificarea în grupele cupelor europene. Pe 2 ani e, da”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.