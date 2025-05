Gică Hagi, discurs manifest la conferinţă: "Toate echipele sunt pe minus". Apel direct către autorităţi - Antena Sport

Gică Hagi a avut un discurs manifest la conferinţa de presă susţinută înaintea partidei cu Gloria Buzău, din play-out-ul Ligii 1. „Regele” a făcut un apel către autorităţi şi a cerut investiţii mai mari în sportul românesc.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gică Hagi a făcut o comparaţie între echipele din România şi cele din fotbalul din Vest, mărturisind că cele din Liga 1 „au rămas pe minus”, din cauza investiţiilor modeste.

Gică Hagi, discurs manifest la conferinţă

Gică Hagi a mai subliniat că el a reuşit să facă „minuni” la Farul, în urmă cu doi ani, atunci când a cucerit titlul. „Regele” a cerut investiţii şi la echipa sa, mărturisind că un oraş precum Constanţa are nevoie de o echipă puternică.

„Sportul e un segment social, dacă dispare, ce ne facem? Sportul, educaţia, şcoala dezvoltă viitorul de mâine, sunt foarte importante. Noi, în zona noastră, am dovedit că se poate, am demonstrat-o acum doi ani. Trebuie să fie permanent. Afară de aceea fotbalul s-a dezvoltat. Toate echipele din România sunt pe minus, toate cluburile concurau cu cele mari, acum nu mai avem buget. Ele s-au dezvoltat, acţiuni…au ajuns la un miliard, noi la zece milioane. După vorbim să ne batem cu cei mari…cum?

Acolo trebuie refletat. Foarte mult trebuie reflectat în Piaţa Victoriei, ce facem cu sportul din România? E obligaţie, aşa trebuie să fie şi la noi la Constanţa. Ce acţionari are Farul? Are brandul, dar nu are bani. Constanţa e un oraş potent, dar dacă se doreşte. Poate nu se doreşte. Am făcut minuni, am făcut prea mult. Constanţa a aşteptat 100 de ani, oraş portuar.