Gigi Becali a intrat în direct şi şi-a făcut praf jucătorii după FCSB - U Cluj 1-0: "E pericol pentru noi! Facem curăţenie la vară" - Antena Sport

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost nemulţumit de mai mulţi jucători, în ciuda victoriei în faţa lui U Cluj, scor 1-0. Patronul roş-albaştrilor a fost deranjat de jocul prestat de elevii lui Elias Charalambous şi a anunţat că va face curăţenie la vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Printre cei mai criticaţi jucători de la FCSB se numără Baba Alhassan, Alexandru Musi, Malcom Edjouma şi Alex Băluţă. De asemenea, în ciuda celor trei puncte, Becali a anunţat că nu are cum să fie mulţumit, din cauza jocului.

Gigi Becali şi-a făcut praf jucătorii după FCSB – U Cluj 1-0: „La mine stă cine are curaj”

„Am fost numai noi pe teren, am câştigat jocul şi am luat 3 puncte. sunt mulţumit că Bîrligea nu a fost în formă. Toma, nimic. Musi mai bine nu-l băgam. Miculescu şi-a făcut treaba. Nu pot să spun că nu sunt mulţumit. Baba mai e cum mai e, dar Edjouma e pericol pentru noi. O să facem noi curăţenie la vară. 5 jucători trebuie. 3 jucători din seara asta nu vor mai fi. Edjouma, Musi şi Băluţă.

Ai mingea la tine, avem 1-0 şi nu ştii să ţii de minge. E bine că l-am băgat ca să terminăm bâlciul din vară. CFR a pierdut cu U Cluj, noi am câştigat. Miculescu trebuia să dea gol în prima repriză. Am jucat prost şi am câştigat, cum să nu fiu mulţumit.

Lui Musi i-a fost frică să nu îi rupă mingea piciorul. Dacă te complexează, pleci. La mine stă cine are curaj şi cine rezistă la luări de poziţie”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.