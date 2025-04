Gigi Becali face revoluţie la FCSB! Mitriţă şi Louis Munteanu pe lista celor de la FCSB: "O să aduc 5 jucători" - Antena Sport

Gigi Becali se pregăteşte de preliminariile Champions League. FCSB ar putea să câştige, din punct de vedere matematic, titlul chiar din runda viitoare. Trebuie să o bată pe Dinamo, iar Universitatea Craiova să fie învinsă de Rapid, iar CFR Cluj să nu câştige cu U Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali se gândeşte deja la transferuri pentru a forţa calificarea în Champions League. Îi vrea pe Alex Mitriţă de la Universitatea Craiova şi pe Louis Munteanu de la FCSB.

Gigi Becali, achiziţii de Champions League

FCSB nu şi-a acontat titlul în mod oficial, dar Gigi Becali se gândeşte deja la transferuri. Spune că va aduce 5 jucători la FCSB în speranţa că va prinde grupa de Champions League. „De abia azi am început să mă gândesc la transferuri. Dacă o să pot voi face o selecţie din tot fotbalul românesc. O să iau 4-5 jucători. Plătesc milioane. M-am gândit la Mitriţă, la Louis munteanu la altul pe care nu vi-l spun. Pe Alibec nu îl poţi lua de la Gică. Vreau jucători care aleargă, se bat, să câştige duleuri, să alerge 11-12 km. Nu pot să spun acum despre toţi”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Gigi Becali nu s-a ferit să îl atace pe Dan Petrescu cel care după egalul cu Dinamo s-a plâns de calendarul aglomerat. „Eu cred că am luat campionatul. Asta pentru că noi am reuşit să jucăm 20 de meciuri în Europa şi nu ne-am văitat. Ei s-au văitat că au jucat la 4 zile şi au tras un şut pe poartă. I-a dominat Dinamo. Din 6 meciuri am câştigat 4 şi am făcut două egaluri. A fost un penalty care nu s-a dat, dar şi un roşu care nu s-a dat”, a spus Becali.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit discuţia avută cu Ştefan Târnovanu după meciul cu Rapid. L-a întrebat pe portar ce s-a întâmplat la duelul cu Burmaz la care giuleştenii au cerut penalty. „Am vorbit cu Târnovanu şi mi-a spus că l-a împins Burmaz cu mâna dreaptă. Doar l-a şters Târnovanu. Cu mâna dreaptă îi dă în spate şi îl împinge. Nu poate să spună nimeni nimic pentru că a fost roşu la Petrila şi 11 metri clar la Ngezana, deci nu ştim dacă a fost ofsaid”, a mai spus Becali.