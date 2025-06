Mircea Lucescu a făcut praf arbitrajul după România - Cipru 2-0: "Catastrofal"! De ce l-a certat pe Moldovan - Antena Sport

De la ultimul meci cu ciprioţii, astăzi nu a fost decât un singur jucător care a fost în teren. Acela a fost Raţiu. De aceea a şi fost căpitan de echipă. Are o continuitate deosebită în evoluţii şi în modul în care e apreciat acolo (n.r: la Rayo). În rest, băieţii s-au ridicat la nivelul lui şi au făcut o partidă bună. Din punctul ăsta de vedere sunt mulţumit, de abia acum, pe final de pregătire i-am văzut cu un potenţial fizic net superior faţă de momentul când au venit la lot. Am avut o discuţie ce trebuie făcut. Continuă (n.r: lupta pentru calificare). În fotbal totul este posibil.

“(n.r: Domnule Lucescu, care ar fi concluziile?) 3 puncte foarte importante şi un joc foarte bun pe parcursul celor 90 de minute, cu o relaxare care nu ar fi trebuit să apară în ultimele minute ale partidei pentru că o echipă care e profesionistă trebuie să profite de o zi bună şi să marcheze de fiecare dată când are posibilitatea.

(n.r: Este de ajuns nivelul arătat de România pentru a ajunge la Mondial?) Nu ştiu… Dacă joacă cum au jucat în seara asta, cu acelaşi spirit, cu acelaşi mod de a gândi jocul, raţional, nu întâmplător, în care am dominat categoric o echipă foarte bună a Ciprului… Au alergat de la început la sfârşit, am reuşit să dominăm categoric, cum am spus, cu ultimele minute, în care mi s-au părut prea lejer interpretate situaţiile de atac pe care le-am avut.

(n.r: Cum a fost arbitrajul?) Ca de obicei, catastrofal”, a declarat Mircea Lucescu pentru primasport.ro după România – Cipru 2-0.

România – Cipru 2-0

Naţionala României a învins selecţionata Ciprului, scor 2-0 (2-0), într-un meci disputat, marţi, în preliminariile pentru Campionatul Mondial 2026, pe Arena Naţională. Golurile au fost marcate de Florin Tănase (43) şi Dennis Man (45+3).