Gigi Becali, intervenţie în forţă! Replică pentru Sorin Cârţu în scandalul momentului: "FCSB trebuie să fie furată?" - Antena Sport

Derby-ul Universitatea Craiova-FCSB a început deja. Chiar dacă meciul va avea loc abia duminică, de la ora 21.00, oficialii celor două echipe s-au dzelănţuit. După ce Cârţu i-a atacat pe cei de la FCSB, Gigi Becali a venit cu replica. Milionarul spune că echipa sa nu a fost niciodată ajutată. Mai mult, îl ironizează pe Cârţu. Spune că poate vorbi doar despre fluieraşii care au condus-o pe FCSB în primăvara Europa League. ”Nu mai vreau să mă cert cu oamenii. Ei să se certe, dar să se certe singuri. La ce să dau eu răspunsuri. Eu, dacă dau răspuns, nici nu mai… Nu mai dau. Eu am dat răspunsul pe iarbă. I-am cunoscut pe ăia, arbitri străini, norvegieni, englezi, italieni, ce erau ei, cu care am paradit în Europa League.

După acuzaţiile lansate, Sorin Cârțu va ajunge la Comisia de Disciplină. ”La noi, în România, suntem cu mulți ani în urmă, pe timpul lui nea Jean Pădureanu. La noi campionatul este ierarhizat de prestația arbitrilor. Eu spun asta de foarte mult timp. Ce vor ei să spună despre Rădoi acum? A spus un lucru adevărat.

Ceea ce spun eu sunt lucruri evidente. La partida noastră (n.r. cu FCSB), când ne-a luat fața și a terminat pe 1, Barbu a fost imparțial? Eu sunt un om de fotbal mai vechi decât Vassaras, am fost și jucător și antrenor și președinte, te simt imediat… Arbitrajul a fost unul de șmecherie, pe care îl simt. Mă luați cu demonstrat, că nu am dovezi. Ei asta fac, ierarhizează fotbalul românesc. FCSB e echipă bună, are lot bun, pe lângă faptul că sunt protejați, au și noroc. Mai iau câteva puncte… Sunt multe”, au fost acuzațiile făcute de Sorin Cârțu.