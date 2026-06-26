Gigi Becali, ultimele detalii despre situația lui Florin Tănase: „L-am considerat prieten, nu mă așteptam”

Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB, asta după ce golgheterul roș-albaștrilor din sezonul trecut nu a ajuns la un acord cu finanțatorul Gigi Becali.

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Fotbalistul nu a plecat alături de echipă în cantonamentul din Olanda, iar Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre situația jucătorului evaluat la 1,8 milioane de euro.

Gigi Becali: „Mi-a zis că nu e în cantonament că nu avem contract”

Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de felul cum a tratat Florin Tănase ultima discuție privind prelungirea contractului cu FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat că l-a contactat pe acesta pentru a-l întreba dacă a plecat în cantonament, iar răspunsul acestuia l-a șocat.

„Echipa de fotbal nu stă în 1, 2, 3 sau 4 jucători. Eu pe Tănase l-am considerat prieten, dar am văzut că din punctul lui de vedere nu e aşa. I-am şi zis lui MM că Tănase vine în cantonament, chiar dacă n-are contract. Eu am fost surprins că nu e în cantonament.

L-am sunat şi mi-a zis că nu e în cantonament că nu avem contract. Du-te, mă, antrenează-te, ce contract? Ştii că ne înţelegem, care e marea problemă? Eu nu pot să-mi dau seama, chiar nu mă aşteptam. MM a zis că nu o să meargă în cantonament, dar eu ziceam că se duce sigur în cantonament”.