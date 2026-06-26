Gigi Becali, ultimele detalii despre situația lui Florin Tănase: „L-am considerat prieten, nu mă așteptam”

Florin Tănase nu și-a prelungit contractul cu FCSB, asta după ce golgheterul roș-albaștrilor din sezonul trecut nu a ajuns la un acord cu finanțatorul Gigi Becali.
Fotbalistul nu a plecat alături de echipă în cantonamentul din Olanda, iar Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre situația jucătorului evaluat la 1,8 milioane de euro.
Gigi Becali: „Mi-a zis că nu e în cantonament că nu avem contract”
Gigi Becali s-a arătat dezamăgit de felul cum a tratat Florin Tănase ultima discuție privind prelungirea contractului cu FCSB. Finanțatorul roș-albaștrilor a explicat că l-a contactat pe acesta pentru a-l întreba dacă a plecat în cantonament, iar răspunsul acestuia l-a șocat.
„Echipa de fotbal nu stă în 1, 2, 3 sau 4 jucători. Eu pe Tănase l-am considerat prieten, dar am văzut că din punctul lui de vedere nu e aşa. I-am şi zis lui MM că Tănase vine în cantonament, chiar dacă n-are contract. Eu am fost surprins că nu e în cantonament.
L-am sunat şi mi-a zis că nu e în cantonament că nu avem contract. Du-te, mă, antrenează-te, ce contract? Ştii că ne înţelegem, care e marea problemă? Eu nu pot să-mi dau seama, chiar nu mă aşteptam. MM a zis că nu o să meargă în cantonament, dar eu ziceam că se duce sigur în cantonament”.
Gigi Becali: „Să se gândească mai repede”
„Olaru mi-a dat un mesaj impresionant. Toată viaţa o să ţin minte acest mesaj. Atât de frumos a scris că nici nu pot să reproduc. Trebuia să-mi dea şi Tănase un mesaj de la mulţi ani, nu aveam eu aşteptări să-mi dea mesaj, dar asa era frumos. Nu a dat nimic.
Am vorbit azi cu el, dar mi-a zis că nu mai vrea contract pe un an, i-am zis că facem pe doi ani, apoi mi-a zis că se mai gândeşte. I-am zis să se gândească mai repede că nu vreau un jucător care nu se mai antrenează doi ani. El prima dată a zis că vrea pe patru ani, dar acum a cerut pe doi ani.
Mi-am dat seama că oamenii nu sunt aşa ca mine. Eu am prietenie cu oamenii, fac glume cu prietenii mei, eu nu fac glume cu cei care nu sunt prietenii mei. Chiar nu mă aşteptam”, a declarat Gigi Becali, potrivit primasport.ro.
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