Gigi Becali, ultimele detalii despre transferul lui Drăguş la FCSB: “Cred că înţelegeţi!”

Patronul de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre ultimele noutăţi de la gruparea sa şi a anunţat care este stadiul discuţiilor cu Denis Drăguş, atacantul care este sub contract cu cei de la Trabzonspor.

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Omul de afaceri spune că nu renunţă la intenţia de a-l lua pe jucătorul crescut la Academia Hagi şi dezvăluie că e gata să-i plătească 1 milion de euro pe an pentru a-l convinge să semneze.

Transferul lui Denis Drăguş rămâne marea dorinţă a lui Gigi Becali

Gigi Becali a vorbit despre propunerea pe care i-a făcut-o lui Drăguş şi în momentul în care a fost întrebat direct dacă mutarea a picat, acesta a dat de înţeles că există şanse în continuare ca atacantul să revină în Liga 1 şi să semneze cu FCSB.

“Lui Drăguş i-am propus 500.000 de euro dacă ne calificăm în Champions League. Vreau să ajungă la anul la salariul de 1,5 milioane de euro. El a zis că vrea să rămână acolo. Nu pot să vă spun toată că-l încurc pe băiat. (n.r. dacă a picat transferul) Nu pot vorbi mai multe, cred că înţelegeţi. Nu pot să-i fac rău lui, că-mi fac rău şi mie.

Şi Coman, da. I-am zis 600.000-700.000 de euro şi lui Drăguş 1 milion de euro. Poate să vină oricând vrea el, e jucătorul care-mi place mie Drăguş. Turcii vor să-l dea la schimb cu un alt jucător, dar s-a deşteptat şi a spus că nu vrea, să îi dea salariu”, a spus Gigi Becali la digisport.