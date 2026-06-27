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Interes din Liga 1 pentru Anderson Ceara, jucătorul care a fost aproape de FCSB

Mihai Alecu Publicat: 27 iunie 2026, 19:32

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Interes din Liga 1 pentru Anderson Ceara, jucătorul care a fost aproape de FCSB

Anderson Ceara ar putea continua în Liga 1. Foto: Sport Pictures

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Anderson Ceara, jucătorul care a fost aproape de transferul la FCSB, ar putea să prindă o altă mutare interesantă, tot în Liga 1, anunţă oficialul echipei Csikszereda.

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Mijlocaşul ofensiv brazilian a impresionat în stagiunea trecută şi a atras atenţia mai multor echipe, nu doar celor de la FCSB, iar transferul eşuat la gruparea bucureşteană ar putea reprezenta o oportunitate pentru rivalele trupei roş-albastre.

Preşedintele de la Csikszereda, anunţ despre viitorul lui Anderson Ceara

Oficialul grupării din Miercurea Ciuc a recunoscut că Anderson Ceara rămâne un jucător interesant pentru alte echipe, asta chiar şi după ce a picat transferul la FCSB.

„Legat de interesul din Ungaria, în momentul în care ne-am înțeles cu FCSB, i-am anunțat pe cei de acolo că nu mai este un jucător disponibil, așa că s-au reorientat. Au luat un alt jucător, așa cum este și normal. Nu vreau să dau nume și nu am oferte scrise în momentul de față, doar tatonări.

Sunt echipe interesate din Slovacia, România și Ungaria. Vom juca în acest weekend un turneu în Slovacia cu deținătoarea titlului din Ungaria, vicecampioana Slovaciei și un club din Serbia. Cei din Slovacia au anunțat că vin să-l urmărească pe Anderson Ceara. Mai este până în septembrie. Și dacă rămâne la Csikszereda, nu este nicio problemă. Nu o să plâng, este un fotbalist foarte bun”, a spus Zoltan Szondi.

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Motivul pentru care a picat transferul lui Anderson Ceara de la Csikszereda la FCSB

Anderson Ceara are probleme la menisc, care i-au fost descoperite în momentul în care a făcut vizita medicală pentru a finaliza transferul la FCSB. Bucureştenii nu au vrut să rişte şi au anulat tranzacţia ce urma să coste 500.000 de euro.

De altfel, jucătorul chiar se declara încântat că poate să ajungă la trupa roş-albastră, vorbind despre ambiţia pe care o are să dovedească valoarea pe care a arătat-o în Liga 1 şi în trecut. În cele din urmă acesta s-a întors la Csikszereda şi aşteaptă acum ca viitorul său se lămurească.

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