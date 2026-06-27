Interes din Liga 1 pentru Anderson Ceara, jucătorul care a fost aproape de FCSB

Anderson Ceara, jucătorul care a fost aproape de transferul la FCSB, ar putea să prindă o altă mutare interesantă, tot în Liga 1, anunţă oficialul echipei Csikszereda.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mijlocaşul ofensiv brazilian a impresionat în stagiunea trecută şi a atras atenţia mai multor echipe, nu doar celor de la FCSB, iar transferul eşuat la gruparea bucureşteană ar putea reprezenta o oportunitate pentru rivalele trupei roş-albastre.

Preşedintele de la Csikszereda, anunţ despre viitorul lui Anderson Ceara

Oficialul grupării din Miercurea Ciuc a recunoscut că Anderson Ceara rămâne un jucător interesant pentru alte echipe, asta chiar şi după ce a picat transferul la FCSB.

„Legat de interesul din Ungaria, în momentul în care ne-am înțeles cu FCSB, i-am anunțat pe cei de acolo că nu mai este un jucător disponibil, așa că s-au reorientat. Au luat un alt jucător, așa cum este și normal. Nu vreau să dau nume și nu am oferte scrise în momentul de față, doar tatonări.

Sunt echipe interesate din Slovacia, România și Ungaria. Vom juca în acest weekend un turneu în Slovacia cu deținătoarea titlului din Ungaria, vicecampioana Slovaciei și un club din Serbia. Cei din Slovacia au anunțat că vin să-l urmărească pe Anderson Ceara. Mai este până în septembrie. Și dacă rămâne la Csikszereda, nu este nicio problemă. Nu o să plâng, este un fotbalist foarte bun”, a spus Zoltan Szondi.