Imagini fabuloase cu bucuria lui Joao Paulo. Cum s-a distrat jucătorul FCSB după ce s-a calificat în 16-imi la Mondial

Joao Paulo, jucătorul celor de la FCSB, a scris istorie alături de naţionala Capului Verde, după ce debutanta de la Cupa Mondială s-a calificat în 16-imile de finală ale competiţiei. În ultima etapă, Capul Verde a remizat cu Arabia Saudită, scor 0-0, şi a încheiat pe locul 2 Grupa H.
Imediat după meci a început sărbătoarea în vestiarul naţionalei Capului Verde, iar imaginile sunt fabuloase.
Performanţa e istorică pentru africani, aflaţi în premieră la o Cupă Mondială. Mai mult, Capul Verde a reuşit să termine peste Uruguay în grupă, echipă care a fost eliminată din competiţie, după înfrângerea suferită în faţa Spaniei, scor 0-1.
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