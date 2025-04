"I-am luat nevestei verdeaţă". Dezvăluiri spumoase ale lui Marius Şumudică. Unde a pregătit derby-ul Rapid-Dinamo - Antena Sport

Marius Şumudică nu se dezminte. Antrenorul celor de la Rapid spune că nu a urmărit conferinţa de presă a lui Zeljko Kopic dinaintea meciului direct. Tehnicianul giuleştenilor a dezvăluit ce a făcut cu o zi înaintea disputei Rapid-Dinamo, de pe Arena Naţională.

Rapidul lui Marius Şumudică nu a bătut pe nimeni în play-off până acum. Giuleştenii au un egal cu FCSB, scor 3-3 şi o înfrângere cu Craiova lui Mirel Rădoi, scor 1-2.

Marius Şumudică a fost la cumpărături

Marius Şumudică are cgef de glume înaintea derby-ului Rapid-Dinamo. Disputa va avea loc duminică, de la ora 21.00, pe Arena Naţională. „Am fost la cumpărături. I-am luat nevestei verdeaţă. Am fost la cumpărături. Şi noi avem probleme de lot, o să vorbesc cu domnul Kopic. Parcă la un pachet sunt 52 de cărţi şi 4 aşi. La noi nu e asul din mânecă, e grupul, e o familie nu vreun jucător anume. Dobre are reuşite, dar el n-ar putea face nimic fără echipă. Are realizări în momentul de faţă, e adevărat”, a spus Şumudică.

Tehnicianul giuleştenilor vrea prima victorie în play-off-ul de Liga 1, în faţa lui Dinamo. A dezvăluit şi de ce acest meci va avea loc pe Arena Naţională. În schimb, contra celor de la FCSB Rapid se va întoarce în Giuleşti. „Un nou meci de play-off. Sperăm să câştigăm primul meci din play.off. Ne-am pregătit bine. Avem în faţă o echipă cu continuitate. Se poate întâmpla orice, nu sunt surprize. Îmi doresc foarte mult prima victorie. Am jucat bine cu FCSB şi cu Craiova. Nu meritam să pierdem acel meci. Dacă stadionul nostru era cu fani nu-l pierdeam. Îmi doresc foarte mult victoria.

Mergem pe Arena Naţională să jucăm pentru că era un protocol semnat. Li s-a alocat şi celor de la Dinamo ca şi nouă un anumit număr de bilete. Cu FCSB era un handicap, dar noi şi Dinamo mergem ocazional acolo. Din punctul ăsta de vedere e ok. Într-un final e un meci în care se poate întâmpla orice. Vreau sa câştig”, a spus Şumudică.