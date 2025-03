Imagini superbe din Giuleşti! Mii de copii fac o atmosferă fantastică la Rapid - Universitatea Craiova - Antena Sport

Şi Universitatea Craiova are o galerie de câteva mii de copii are au venit pentru a-i susţine pe Mitriţă şi Bancu.

„Rapid trebuie să facă performanţă, Rapid trebuie să joace cu stadionul plin, nu cu porţile închise. Am promis că vom construi un club solid, cu baze moderne de antrenament, şi ne ţinem de cuvânt. Dar din păcate, în loc să creştem şi mai mult, plătim sancţiuni. Anul trecut, am cheltuit sute de mii de euro. Anul acesta, cheltuim la fel. Bani care ne-ar fi fost atât de necesari pentru a avea echipa a doua în liga secundă, care ne va ajuta juniorii noştri şi copiii noştri să crească mai mult şi mai bine.

Nu pot accepta ideea că există suporteri care sunt împotriva clubului. Rapid are nevoie de susţinere. Stimaţi rapidişti, petardele nu înseamnă spectacol. Pentru acei câţiva iresponsabili care creează prejudicii clubului, vom avea grijă ca în viitor, aceste prejudicii să fie recuperate de la dânşii. Nu putem şi nu vom lăsa câţiva iresponsabili să ne tragă în jos. Asta depinde de noi toţi. Haideţi să fim noi un exemplu pentru generaţiile viitoare, să arătăm că putem susţine echipa noastră cu pasiune şi cu responsabilitate. Hai, Rapid”, a declarat Dan Şucu, pe contul oficial de Youtube al giuleştenilor.