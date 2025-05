Dumitru Dragomir a rămas mască! Cuvinte uriaşe la adresa lui Lamine Yamal. Ce spune despre starul Barcelonei - Antena Sport

Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir se laudă că l-a studiat pe starul Barcelonei, Lamine Yamal. Dragomir susţine că noua vedetă a catalanilor este mai bun ca Leo Messi sau Diego Maradona.

Mai mult, Dumitru Dragomir spune că l-a studiat, dar l-a şi desenat pe puştiul în vârstă de 17 ani al Barcelonei. L-au impresionat fentele lui Lamine Yamal.

Dumitru Dragomir, impresionat de Lamine Yamal

Dumitru Dragomir nu s-a mai ascuns. L-a lăudat la scenă deschisă pe Lamine Yamal, puştiul minune al celor de la Barcelona. Susţine că tânărul jucător, de doar 17 ani este mai bun ca Diego Maradona sau Leo Messi.

Nu s-a oprit aici. Spune că l-a studiat în amănunt pe jucătorul celor de la Barcelona. Genta lui Yamal l-a cucerit pur şi simplu pe Dragomir, conform fanatik.ro. „Eu i-am prins de la Pele încoace pe toți. Rețineți ce spun. Tot ce a existat afară, în străinătate, Di Stefano, i-am prins pe toți! Am aproape 80 de ani fără doi ani. Talent mai mare că ăsta n-a existat, nici Messi! Fac pariu pe cât vrei, nici Messi n-a fost atât de talentat. La punctele lui forte, ai văzut ce face la ele? E fără precedent în lumea asta.

El nu are învățată fenta. El o are din creier. Ai văzut faza aia când se face că dă la poartă? Are o pauză lungă, se duce cu toate picioarele într-o parte. L-am studiat, l-am și desenat. Pe onoarea mea dacă te mint! L-am desenat ca să pot să înțeleg. Este aproape imposibil.