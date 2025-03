Imane Khelif, răspuns ferm pentru Donald Trump: "Nu mă priveşte şi nu mă intimidează" - Antena Sport

” Eu mă văd ca o fată, la fel ca orice altă fată. M-am născut fată, am crescut ca o fată şi mi-am trăit întreaga viaţă ca atare. Am participat la multe turnee, inclusiv la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi la alte competiţii majore, precum şi la patru campionate mondiale. Toate acestea au avut loc înainte ca eu să încep să câştig şi să obţin titluri”, a continuat Khelif. „Dar odată ce am început să obţin succes, au început campaniile împotriva mea”.