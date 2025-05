Alex Mitriță și-a decis viitorul, după ce a aflat de interesul lui Gigi Becali! Anunțul momentului - Antena Sport

Nu știu ce să spun, dacă pleacă Mitriță, dacă mai crește standardul. La ce ne-a arătat anul acesta… Foarte multe procente pentru echipă. Să aduci niște jucători de calitate ca el. Aici e problema noastră, nu este cineva de care spun eu, sunt unii care nu pot să-și asume să tragă echipa după ei și să-l înlocuiască.

A mai fost Baiaram, dar alții fac mai multe la vârsta lui. Nu are continuitate. Ar fi trebuit să fie golgheter la câte ocazii a avut. Sunt unii care vorbesc despre el în plus, în jurul lui… nu-i fac bine. Își alocă multe merite, care nu sunt. Că sunt oferte, or fi, dar nu așa”, a spus Sorin Cârțu, la digisport.ro.

De menționat este că Alexandru Mitriță s-a mai aflat în „curtea” FCSB-ului. Vedeta de la Universitatea Craiova a ajuns în lotul juniorilor de la echipa lui Gigi Becali în septembrie 2013, fiind împrumutat de la Viitorul (actuala Farul). Totuși, acesta s-a întors la echipa lui Gică Hagi în luna decembrie a aceluiași an.