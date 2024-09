Încă un jucător scos de pe lista FCSB-ului, după Vlad Chiricheş! Gigi Becali, anunţ de ultim moment: "Nu face faţă!" - Antena Sport

Gigi Becali a anunţat că încă un jucător a fost scos de pe lista FCSB-ului, după Vlad Chiricheş. Campioana nu-l va avea în lot pe David Kiki, la meciurile din Europa League.

Gigi Becali se vede nevoit să renunţe la anumiţi jucători, după ultimele transferuri efectuate. Daniel Bîrligea şi Mihai Popescu au semnat cu campioana, în pauza competiţională datorată meciurilor naţionalei.

Încă un jucător scos de pe lista FCSB-ului, după Vlad Chiricheş | Anunţul lui Gigi Becali

Gigi Becali a confirmat faptul că Vlad Chiricheş a fost scos de pe lista FCSB-ului de Liga 1. Pentru meciurile din Europa League, patronul campioanei a renunţat la David Kiki, jucător transferat în vară de la Farul.

În privinţa lui Vlad Chiricheş, Gigi Becali a transmis că a ales să-l lase pe lista de Europa League, datorită experienţei sale.

„Noi nu mai avem loc pe listă, am făcut eforturi mari. L-am lăsat pe Chiricheș pe lista de Europa, am zis că are experiență mai mare și l-am scos din campionat!