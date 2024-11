Întrebat despre eliminarea lui Bîrligea, Darius Olaru a izbucnit în râs. Căpitanul FCSB-ului a surprins: "Suntem obişnuiţi!" - Antena Sport

Darius Olaru, în timpul interviului / Captură Digisport Darius Olaru a avut prima reacţie la finalul meciului FCSB – Olympiacos, scor 0-0, din grupa principală a Europa League. Căpitanul roş-albaştrilor a recunoscut că rezultatul de pe Arena Naţională nu îl mulţumeşte. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ „Avem foame de rezultate!„, a ţinut să specifice Olaru. Acesta a început să zâmbească în momentul în care a fost întrebat despre eliminarea suferită de Daniel Bîrligea. Ce a spus Darius Olaru despre eliminarea lui Daniel Bîrligea din FCSB – Olympiacos 0-0 ”Nu pot să spun că sunt per total mulțumit. Am început bine a doua repriză și simțeam că putem mai mult. Chiar dacă prima repriză nu a fost printre cele mai bune, am avut niște discuții la pauză și simțeam pe începutul reprizei a doua că putem mai mult. Este un format nou, deja jucasem atâtea meciuri în Europa. Avem foame de rezultate. Am început bine (n.r. parcursul din Europa League), l-am continuat bine și trebuie să ne gândim mai departe și nu putem să ne mulțumim încă. Vreau să forțăm să intrăm în primele 8. Avem un grup bun și putem face asta. Nu vreau să mă gândesc la cât % suntem calificați, vreau să mă gândesc la următoarele meciuri de campionat. La următorul meci de Europa vreau să ne gândim la victorie (n.r. meciul cu Hoffenheim, din deplasare). Reclamă

Nu am avut emoții (n.r. după accidentarea lui Ngezana și eliminarea lui Bîrligea), pentru că știam că cine va intra în locul lui ’Siya’ va juca bine. La eliminarea lui Bîrligea… (n.r. a început să zâmbească). Parcă suntem obișnuiți să jucăm în zece oameni, a fost și eliminarea mea la Salonic. Am arătat că suntem un grup unit atunci când echipa are nevoie. Arată că echipa are forță. Trebuie să câștigăm orice meciuri vor veni în continuare”, a declarat Darius Olaru la digisport.ro.

FCSB – Olympiacos 0-0

Pe Arena Naţională, prima fază mai periculoasă a venit abia în minutul 19, când Rodinei a şutat de la distanţă, dar Târnovanu a prins balonul. Ngezana nu a mai putut continua, accidentându-se, şi a fost înlocuit la jumătatea primei părţi. În minutul 36 Olaru a trimis primul şut pe spaţiul porţii pentru bucureşteni, iar Şut şi-a încercat şansa cu un trasor din afara careului, la ultima fază a primei reprize, dar nu a nimerit poarta şi la pauză s-a intrat cu scor alb.

Repriza secundă a început cu bucureştenii făcând pressing în atac. Bîrligea şi Miculescu au fost blocaţi înaintea şutului, dar echipa lui Charalambous a primit o lovitură grea în minutul 68, când Bîrligea a primit cartonaş roşu. El Kaabi a şutat peste poartă, din poziţie bună, în minutul 69. În minutul 80 un contact între Mihai Popescu şi Yaremchuk s-a încheiat cu jucătorul ucrainean lovit la nas şi sângerând, el fiind înlocuit după această fază. Grecii au dominat finalul de meci, însă bucureştenii s-au apărat exemplar şi meciul s-a terminat 0-0.

FCSB a ajuns la 10 puncte în Liga Europa şi este pe locul 10 în clasament. FCSB: Târnovanu – Creţu, Ngezana (Dawa 30), M. Popescu, Radunovic – Edjouma, Şut – Miculescu, Olaru, Fl. Tănase (D. Popa 82) – Bîrligea. ANTRENOR: Elias Charalambous OLYMPIACOS: Tzolakis – Costinha (Santiago Hezze 63), Retsos, Pirola, F. Ortega – Mouzakitis, Dani Garcia (Velde 77) – Rodinei, Kostoulas (Yaremchuk 77; Serio Oliveira 85), Masouras (Willian 63) – El Kaabi. ANTRENOR: Jose Luis Mendilibar Cartonaşe galbene: FL. Tănase 40, Bîrligea 53, Edjouma 90+2, Târnovanu 90+3, D. Popa 90+5 / Retsos 49 Cartonaş roşu: Daniel Bîrligea (FCSB) min. 68 Arbitri: Sebastian Gishamer – Roland Riedel. Santino Schreiner Arbitri VAR: Manuel Schuttengruber – Walter Altmann

