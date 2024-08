Ionel Dănciulescu e revoltat că Neil Lennon s-a luat de Marius Şumudică: "Lipsă totală de respect. Vine să ne dea lecţii?" - Antena Sport

După ce a fost criticat dur de Şumudică, tehnicianul nord-irlandez a ripostat. L-a catalogat „neprofesionist” pe fostul atacant şi antrenor din Giuleşti. A ţinut să afirme că nu s-a întâlnit cu o astfel de situaţie în Scoţia.

„Am avut parte de aceată ostilitate şi în Scoţia, trebuie să suferi pentru a avea succes. (Aţi avut un Şumudică în Scoţia) Cine e Şumudică? E omul acela care vorbeşte mereu? Nu cred că face bine ce face. Nu e profesionist ce face. Nu avem pe cineva ca el în Scoţia, sau în Marea Britanie”, a declarat Neil Lennon.

Fără victorie pe banca Rapidului, Lennon asigură că postul său nu este în pericol, în cazul unei înfrângeri cu Dinamo. A negat că Dan Şucu i-ar căuta înlocuitor.

„(N.r. Aţi avut discuţii cu conducerea) Am avut o discuţie cred că luni, cu Vio (n.r. Viorel Moldovan) şi Daniel. Am discutat despre ce putem face mai mult, dacă pot ajuta jucătorii mai mult. Am discutat ce trebuie evitat. Sunt lucruri pozitive. Sezonul trecut aveam cinci puncte. Era Bergodi criticat atât cum este Lennon? Avea două înfrângeri şi el. Sunt frustrat şi eu, ca toată lumea. Dar e nevoie de timp, am fost aproape. Jucătorii muncesc mult, dar nu am obţinut o victorie. Ştiu că nu suntem departe.

(N.r. Ce mesaj aţi primit de la conducere, mai au răbdare?) Da, bineînţeles! Nu există niciun ultimatum, am aşteptări mari de la echipă. Vreau să transform această experienţă într-un succes. Rezultatele s-au îmbunătăţit, spre deosebire de sezonul trecut, nu aşa cum ne-am dorit. Dar se vor mai îmbunătăţi. Am văzut că mulţi m-au criticat. Înţeleg că este nerăbdare, dar sunt determinat, sunt un luptător şi voi lupta pentru a face lucrurile cum trebuie”, a mai spus Lennon.