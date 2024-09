Iosif Rotariu, noi critici pentru Gigi Becali după ce a semnat cu Farul: "Putea să aibă răbdare" - Antena Sport

Iosif Rotariu a venit cu noi critici pentru Gigi Becali după ce a semnat cu Farul. Fostul internaţional român e în continuare nemulţumit de modul în care a fost tratat nepotul său, Dorin Rotariu (29 de ani), la FCSB.

Rotariu a făcut dezvăluiri despre noua lui activitate de la Farul. El va fi scouter pentru echipa lui Gică Hagi. Totodată, Iosif Rotariu a vorbit şi despre situaţia nepotului său, care evoluează în prezent la Ankaragucu.

Iosif Rotariu, noi critici pentru Gigi Becali după ce a semnat cu Farul: „Putea să aibă răbdare”

”Voi lucra ca scouter pe toată zona de vest și pentru academie. Voi merge la toate meciurile echipelor de elită de juniori, Liga 2, Liga 3, pentru că sunt foarte mulți jucători tineri și cu potențial. Văd juniorii, sper să descopăr jucători care să facă față la academie, pentru că sunt cerințe foarte mari. Nu ne interesează doar partea sportivă, ne interesează și partea de educație a copilului și familia din care provine.

E o activitate care îmi place foarte mult, urmăresc meciurile de la Liga 2 și Liga 3. Fac ce-mi place. Pentru mine, fotbalul nu a fost un sacrificiu, a fost o plăcere și o bucurie.

(n.r. Mai are timp să își arate Dorin calitățile?) Eu m-am reîntors în România la 30 de ani, iar la 36 am fost campion. El e alt profil de jucător, eu eram mai agresiv. Poate și el să-și de un restart la carieră. Nu știu ce se va întâmpla. Acum e la echipa de Liga 2, la Ankaragucu, nu a început încă să joace, dar sper să o facă cât mai repede. Sper joace pentru că are multe calități.