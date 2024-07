Jucătorii lui Dinamo visează la convocări la națională după remiza cu Sepsi: "E ceva special!" / "Mă simt foarte bine" - Antena Sport

Jucătorii lui Dinamo visează la convocări la națională după remiza cu Sepsi, scor 1-1, din etapa a 3-a a Ligii 1. „Câinii roșii” ai lui Kopic au adunat patru puncte în startul acestui sezon.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Petru Neagu a fost salvatorul lui Dinamo la Sfântu Gheorghe. A marcat la numai două minute după ce a intrat pe teren. Atacantul din Republica Moldova a marcat primul său gol în campionatul României și speră să îi atracă atenția selecționerului.

Jucătorii lui Dinamo visează la convocări la națională

„Golul de debut este mereu ceva special. Am avut nevoie de minute și de încredere în mine… și golul este important acum pentru mine.

Am intrat, am încercat să mă folosesc de minutele pe care mi le-a acordat antrenorul și asta a ieșit. Avem un colectiv toate bun, e o echipă foarte bună și am încredere în băieți că vom face un sezon foarte bun.

Eu nu mi-am trasat niciun obiectiv, vreau să am cât mai multe minute și de ce nu să ajung la națională„, a declarat Petru Neagu pentru digisport.ro.