Jucătorul care l-a faultat pe Daniel Bîrligea, revoltat! Ce a spus Szabolcs Kovacs în FCSB - U Cluj 1-0: "Plecăm fără nimic acasă" - Antena Sport

Ce să-mi mai spună? Le-a spus colegilor că din punctul lui de vedere nu a fost penalty, dar că l-a întors de la VAR. Îmi pare rău pentru echipă, că am făcut un efort și plecăm fără nimic acasă” , a declarat Gabriel Simion, la digisport.ro .

„N-am avut nicio intenție, nu a fost penalty. Eu am lovit mingea și din inerție mâna mi s-a dus în spate, lovindu-l pe Bîrligea. Eu nici nu l-am văzut. N-a fost intenție, duritate și a dat penalty.

Verdictul specialistului pentru penalty-ul acordat celor de la FCSB

Marius Avram consideră corectă faza din care s-a acordat lovitură de la 11 metri pentru cei de la FCSB. Spune însă că între Szabolcs Kovacs şi Sorin Costreie, arbitrul VAR, ar fi avut loc un conflict în timpul consultării imaginilor.

„Da, a fost penalty. Sunt circumstanţe. Jucătorul de la U Cluj are deschisă mâna în lateral. Dintr-o neglijenţă îl loveşte în faţă. Are loc un contact clar în zona feţei lui Bîrligea. Nu e penalty-ul care îmi place, dar are circumstanţe să dea. El nu a dat, dar a fost chemat la VAR. Antebraţul jucătorului îi acoperă faţa lui Bîrligea. Nu ştiu cum face Costreie că mereu nimereşte la astea. A fost un dialog foarte lungă. Păreau că se ceartă, că au un dialog aprins. Au avut un dialog legat de intensitatea loviturii. Decizia luată în final este una corectă”, a spus Avram, la finalul meciului, conform digisport.ro.

FCSB s-a impus în faţa celor de la U Cluj, scor 1-0, şi a urcat pe primul loc în Liga 1, la trei puncte peste Universitatea Craiova lui Mirel Rădoi. Oltenii vor închide însă această rundă, în faţa celor de la CFR Cluj. Meciul are loc în Gruia, luni, de la ora 21.00. Cele două echipe s-au întâlnit şi în Cupa României. Ardelenii s-au impus la lovituri de departajare şi au ajuns în semifinalele competiţiei.