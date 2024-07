Lovitura dată de FCSB înaintea returului cu Maccabi (31 iulie, 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY): "Am ajuns la un numitor comun!" - Antena Sport

Lovitura dată de FCSB înaintea returului cu Maccabi (31 iulie, 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mihai Stoica a anunţat că s-a ajuns la un numitor comun cu Risto Radunovic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Risto Radunovic a fost unul dintre cei mai bzni jucători de la FCSB în turul cu Maccabi Tel Aviv, scor 1-1. La finalul partidei, Radunovic a vorbit chiar despre plecarea de la FCSB. Fundaşul muntenegrean mai are contract cu FCSB până în iarnă.

Lovitura dată de FCSB înaintea returului cu Maccabi (31 iulie, 21:00, Antena 1 şi AntenaPLAY)

„Risto a jucat fenomenal. Azi am avut o discuție legată de prelungirea contractului, el are până în iarnă. Suntem foarte aproape de a prelungi, am ajuns la un numitor comun. Este vorba doar de perioadă, sper ca mâine să rezolvăm problema asta. Îmi doresc din toată inima să rămână. Este și a fost Top 3, inclusiv ca importanță în vestiar. Este un băiat admirabil. Mi-aș dori să rămână și în cadrul clubului, caut de mult timp un director sportiv”, a spus Mihai Stoica la primasport.ro.

Mihai Stoica a vorbit şi despre prestaţia echipei din partida cu Maccabi Tel Aviv. FCSB a terminat la egalitate, dar a ratat câteva ocazii uriaşe de a marca.

„Nu prea i-am văzut, i-am văzut pe ai noștri. Sunt încântat de felul cum ne-am prezentat. Nu am mai văzut o echipă care să se prezinte într-o competiție așa importantă cu o asemenea atitudine de la cea cu Bourceanu și Pintilii. Nu am jucat rău până la gol, însă după acesta, am avut o ocazie la trei minute.