Lovitură după lovitură pentru FCSB. Florin Tănase a decis unde vrea să joace sezonul viitor

Florin Tănase, unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB şi în ultimul sezon, aflat la final de contract cu formaţia bucureşteană, a luat decizia cu privire la viitorul său.

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Fotbalistul e pregătit să plece de la gruparea bucureşteană, asta pentru că are o propunere tentantă din China, unde va primi un salariu uriaş.

Florin Tănase vrea să plece de la FCSB

Florin Tănase este foarte aproape de despărțirea de FCSB, după ce a primit o ofertă financiară extrem de atractivă din China. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani analizează în aceste zile propunerea venită din partea clubului Dalian Yingbo, care îi oferă un contract pe două sezoane în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.

Deși ajunsese la un acord verbal cu Gigi Becali pentru prelungirea înțelegerii cu vicecampioana României, Tănase nu a semnat noul contract înainte de plecarea în vacanță. Între timp, reprezentanții săi au demarat negocierile cu formația din China, iar oferta asiaticilor a schimbat radical situația.

Chinezii îi propun fotbalistului român un salariu anual de aproximativ 1,5 milioane de euro, sumă imposibil de egalat de FCSB. În plus, contractul ar include și bonusuri consistente de performanță.