Lovitură după lovitură pentru FCSB. Florin Tănase a decis unde vrea să joace sezonul viitor

Florin Tănase, unul dintre cei mai importanţi jucători de la FCSB şi în ultimul sezon, aflat la final de contract cu formaţia bucureşteană, a luat decizia cu privire la viitorul său.
Fotbalistul e pregătit să plece de la gruparea bucureşteană, asta pentru că are o propunere tentantă din China, unde va primi un salariu uriaş.
Florin Tănase vrea să plece de la FCSB
Florin Tănase este foarte aproape de despărțirea de FCSB, după ce a primit o ofertă financiară extrem de atractivă din China. Mijlocașul ofensiv în vârstă de 31 de ani analizează în aceste zile propunerea venită din partea clubului Dalian Yingbo, care îi oferă un contract pe două sezoane în valoare de aproximativ 3 milioane de euro.
Deși ajunsese la un acord verbal cu Gigi Becali pentru prelungirea înțelegerii cu vicecampioana României, Tănase nu a semnat noul contract înainte de plecarea în vacanță. Între timp, reprezentanții săi au demarat negocierile cu formația din China, iar oferta asiaticilor a schimbat radical situația.
Chinezii îi propun fotbalistului român un salariu anual de aproximativ 1,5 milioane de euro, sumă imposibil de egalat de FCSB. În plus, contractul ar include și bonusuri consistente de performanță.
FCSB e aproape să rămână şi fără Darius Olaru
Pentru FCSB, o eventuală plecare a lui Tănase ar reprezenta o lovitură serioasă. Internaționalul român a fost unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei în sezonul recent încheiat, contribuind decisiv prin golurile și pasele sale decisive la parcursul formației bucureștene. Situația este cu atât mai delicată cu cât gruparea patronată de Gigi Becali l-a pierdut deja pe Darius Olaru în această perioadă de mercato. Astfel, despărțirea de Tănase ar însemna plecarea a doi dintre liderii vestiarului într-un interval foarte scurt.
În ultimele săptămâni au existat informații contradictorii privind viitorul jucătorului. Atât Mihai Stoica, cât și Gigi Becali s-au declarat încrezători că Tănase va continua la FCSB, însă oferta venită din Asia a rămas pe masa fotbalistului și este analizată cu maximă atenție, notează iamsport.
Experiența în fotbalul asiatic nu ar fi o premieră pentru Florin Tănase. Acesta a mai evoluat în trecut pentru Al Jazira, în Emiratele Arabe Unite, și pentru Al-Okhdood, în Arabia Saudită, înainte de revenirea la FCSB în 2024.
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