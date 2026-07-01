Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Ce sumă şi-a asigurat, în afară de cele 3 milioane € pentru Darius Olaru

Gigi Becali (68 de ani) a reuşit să economisească o sumă considerabilă după ce a renunţat la mai mulţi jucători.
Patronul FCSB-ului anunţa o “revoluţie” în lotul roş-albaştrilor. În privinţa plecărilor, aceasta a avut loc. 7 jucători au părăsit-o pe FCSB: Darius Olaru, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheş, Daniel Graovac, David Kiki, Baba Alhassan şi Lukas Zima.
Gigi Becali, economie de aproape 1.5 milioane de euro după plecarea a 7 jucători
Potrivit gsp.ro, Gigi Becali a făcut o economie de aproape 1.5 milioane de euro din salariile acestor jucători. Pe Darius Olaru a încasat şi o sumă considerabilă, 3 milioane de euro, în urma transferului acestuia la formaţia belgiană Union Saint-Gilloise.
1.464.000 de euro era suma pe care FCSB o cheltuia anual cu salariile lui Olaru, Thiam, Chiricheş, Graovac, Kiki, Alhassan şi Zima.
Becali l-a mai împrumutat pe Ionuţ Cercel la Farul, echipă de unde a fost transferat la FCSB. Şi Alexandru Pantea ar urma pleca, tot împrumut, în Grecia.
Până acum, FCSB l-a adus în această vară numai pe fundaşul dreapta Ronny Labonne (28 de ani), cotat la 250.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. FCSB a plătit 100.000 de euro pentru a-l aduce de la formaţia SM Caen, din liga a treia franceză.
FCSB s-a despărţit, recent, oficial şi de Vlad Chiricheş (36 de ani), care şi-a încheiat contractul cu formaţia patronată de Gigi Becali. Patronul roş-albaştrilor l-a criticat în nenumărate rânduri pe Chiricheş, de la întoarcerea acestuia la FCSB, în vara lui 2023, după ce fostul internaţional îşi încheiase contractul cu Cremonese. Chiricheş ar urma să se retragă de tot din activitate după plecarea de la FCSB.
Vlad Chiricheş s-a despărţit oficial de FCSB
În mesajul său de rămas-bun, Chiricheş l-a ignorat complet pe patronul FCSB-ului, Gigi Becali. În vara lui 2013, Becali încasa 9.5 milioane de euro de la Tottenham în schimbul lui Chiricheş.
“Nu e ușor să găsești cuvintele potrivite atunci când se încheie un capitol atât de important.
FCSB a însemnat foarte mult pentru mine. Aici am crescut, am trăit unele dintre cele mai frumoase momente ale carierei mele și am avut privilegiul să revin, după atâția ani, acasă.
Le mulțumesc tuturor colegilor, antrenorilor, oamenilor din staff și tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Fiecare dintre voi a avut un rol în drumul meu.
Suporterilor le sunt recunoscător pentru încredere, pentru încurajări și pentru faptul că au fost alături de echipă indiferent de momente. Respectul vostru a însemnat întotdeauna enorm pentru mine.
Plec cu sufletul împăcat și cu multe amintiri pe care le voi păstra toată viața. Fotbalul merge înainte, iar eu voi privi mereu cu recunoștință spre tot ceea ce am trăit în tricoul roș-albastru.
Vă mulțumesc din inimă!”, a scris Vlad Chiricheş, pe Instagram.
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