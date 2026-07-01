Lovitură financiară pentru Gigi Becali! Ce sumă şi-a asigurat, în afară de cele 3 milioane € pentru Darius Olaru

Gigi Becali (68 de ani) a reuşit să economisească o sumă considerabilă după ce a renunţat la mai mulţi jucători.

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Patronul FCSB-ului anunţa o “revoluţie” în lotul roş-albaştrilor. În privinţa plecărilor, aceasta a avut loc. 7 jucători au părăsit-o pe FCSB: Darius Olaru, Mamadou Thiam, Vlad Chiricheş, Daniel Graovac, David Kiki, Baba Alhassan şi Lukas Zima.

Gigi Becali, economie de aproape 1.5 milioane de euro după plecarea a 7 jucători

Potrivit gsp.ro, Gigi Becali a făcut o economie de aproape 1.5 milioane de euro din salariile acestor jucători. Pe Darius Olaru a încasat şi o sumă considerabilă, 3 milioane de euro, în urma transferului acestuia la formaţia belgiană Union Saint-Gilloise.

1.464.000 de euro era suma pe care FCSB o cheltuia anual cu salariile lui Olaru, Thiam, Chiricheş, Graovac, Kiki, Alhassan şi Zima.

Becali l-a mai împrumutat pe Ionuţ Cercel la Farul, echipă de unde a fost transferat la FCSB. Şi Alexandru Pantea ar urma pleca, tot împrumut, în Grecia.