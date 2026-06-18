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Primul transfer oficial la FCSB! Cine este Ronny Labonne

Radu Constantin Publicat: 18 iunie 2026, 20:18

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Primul transfer oficial la FCSB! Cine este Ronny Labonne
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FCSB a oficializat primul transfer al verii. Mutarea a fost surprizătoare, pentru că până acum numele fotbalistului nu a fost în atenţia publicului.

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Ronny Labonne este noul jucător care a semnat cu FCSB.

Acesta evoluează pe postul de fundaș dreapta și vine la formația roș-albastră din liga a treia franceză, de la SM Caen.

„FCSB anunță transferul lui Ronny Labonne, de la SM Caen.Apărătorul născut la 14 septembrie 1997 în Martinica va purta tricoul cu numărul 97.Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, au transmis oficialii celor de la FCSB pe rețelele de socializare.

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Acesta este primul transfer care a fost anunţat şi în mod oficial de FCSB, cu toate că bucureştenii au mai ajuns la un acord şi cu Anderson Ceará.

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