Lovitură pentru Gigi Becali! Jucătorul dorit de FCSB a semnat cu Craiova. Cât a plătit Mihai Rotaru - Antena Sport

Gigi Becali a pierdut primul jucător pe care şi l-a dorit în această vară. Latifundiarul din Pipera s-a interesat de puştiul Luca Băsceanu, de la Farul lui Gică Hagi. Fotbalistul dorit de către FCSB s-a înţeles însă cu rivala campioanei din Superliga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mihai Rotaru i-a luat faţa lui Gigi Becali. Puştiul Luca Băsceanu urmează să se alăture celor de la Universitatea Craiova.

Gigi Becali l-a ratat pe puştiul minune de la Farul

Mihai Rotaru a băgat adând mâna în buzunar pentru a-l achiziţiona pe jucătorul dorit şi de Gigi Becali. Un milion de euro au achitat oltenii pentru jucătorul celor de la Farul, conform fanatik.ro. Sursa citată spune că jucătorul ar urma să semneze pe cinci ani cu echipa lui Mirel Rădoi. Ar fi al patrulea jucător care a semnat cu echipa lui Mihai Rotaru înaintea noului sezon. Au mai fost achiziţionaţi Mihnea Rădulescu, Samuel Teles și David Matei.

Pe lângă milionul de euro încasat, echipa lui Gică Hagi are şi 20% dintr-un viitor transfer al jucătorului în vârstă de doar 19 ani. Se pare că Băsceanu urmează să semneze şi să fie prezentat oficial în următoarele ore. Salariul acestuia va fi de 8.000 de euro lunar în primul an de contract. Apoi, salariul lui Luca Băsceanu va crește progresiv, de la an la an.

Cei de la Universitatea Craiova au ratat toate obiectivele impuse de club în acest sezon. Au pierdut în semifinalele Cupei României, contra celor de la CFR Cluj, dar au ratat şi titlul în Liga 1. S-au mulţumit cu un loc în preliminariile Conference League. Nu sunt siguri nici de locul pe podium înaintea ultimei runde din play-off. Oltenii au meci acasă, contra celor de la Dinamo, în timp ce U Cluj joacă tot pe teren propriu, contra celor de la Rapid. Ambele meciuri au loc sâmbătă. Cel de la Cluj începe la ora 18.00, iar cel de la Craiova la ora 21.00.