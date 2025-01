"Manieră de amator!" Andrei Nicolescu a făcut praf un jucător de la Dinamo! Anunț despre viitorul acestuia: "Pleacă!" - Antena Sport

Andrei Nicolescu este administrator special la Dinamo / Profimedia Andrei Nicolescu nu a mai rezistat și a făcut praf un jucător de la Dinamo. Administratorul special de la clubul antrenat de Zeljko Kopic nu s-a ascuns și a vorbit și despre viitorul fotbalistului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Jucătorul „luat la țintă” de Nicolescu este Josue Homawoo, care a refuzat să mai joace pentru Dinamo. Acesta a fost aproape să își prelungească contractul cu echipa lui Kopic, însă s-a răzgândit pe ultima sută de metri și forțează plecarea din Liga 1. Ce a spus Andrei Nicolescu despre Josue Homawoo, jucătorul care vrea să plece de la Dinamo Problemele dintre Dinamo și Homawoo au apărut încă din cantonamentul de iarnă. Jucătorul a refuzat recent o ofertă din Liga a 2-a din Turcia, iar „câinii” ar fi urmat să încaseze suma de 400.000 de euro, pentru această mutare. De asemenea, fundașul avea pregătit un salariu de 500.000 de euro pe an, potrivit dezvăluirilor făcute de Nicolescu. Administratorul special a mai anunțat că jucătorul și-ar dori să ajungă la Gaziantep. Totuși, oficialul lui Dinamo a dat de înțeles că turcii nu au făcut o ofertă concretă pentru transferul fundașului. Andrei Nicolescu a catalogat atitudinea lui Homawoo drept una de „amator” și a transmis faptul că acesta nu mai vrea să joace pentru Dinamo. Reclamă

Reclamă

Totodată, oficialul echipei antrenate de Zeljko Kopic a dezvăluit că acesta o va părăsi pe Dinamo în vară, în situația în care nu va accepta nicio ofertă în această iarnă.

„Clubul își respectă contractul față de el, investighează să vadă ce se întâmplă apropo de modul în care el susține că are anumite probleme medicale. Susține și că nu are capul aici, gândurile lui nu se pot focusa pe ce are de făcut aici. O manieră de amator.

Atitudinea din ultimele două săptămâni este un pic cam a unui amator. Din păcate, nici măcar plecarea nu o forțează. Noi am setat un nivel de transfer, a primit o ofertă foarte bună din liga a doua din Turcia.

Reclamă