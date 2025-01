Marian Aioani a recunoscut ce s-a întâmplat la Rapid, după ce ajunsese rezerva lui Siegrist: "L-am sunat, riscam să pierd naţionala!" - Antena Sport

Am întâlnit o echipă puternică şi cu atât mai importantă e victoria. Bravo, băieţi, dar încă nu am realizat nimic. Am făcut un pas mare către îndeplinirea obiectivului, să ajungem în play-off, dar suntem departe.

Eu nu am mai plecat spre vestiar, pentru că am încercat să îmi cumpăr costum şi să mă îmbrac în negru şi nu am găsit. Nu l-am mai copiat pe Simeone, am rămas Şumudică.

Astăzi băieţii prin tot ce au făcut, prin dorinţă, prin agresivitate, numai aşa poţi să câştigi. Nu vreau să scot în evidenţă cum a pregătit Şumudică meciul, ci vreau să felicit băieţii mei. Vreau să-l felicit pe Aioani, care a făcut un meci senzaţional şi nu degeaba ajunsese la echipa naţională.

Au fost foarte multe ştiri eronate, noi rămânem o familie. Toată lumea şi-a dorit să câştige, toată lumea a cântat în vestiar. Ei sunt numărul 1, de atmosferă mă ocup eu. Eu nu înjur jucătorii.

Boupendza este un capitol închis, din ce ştiu eu va pleca de la Rapid. Este echipa clubului, a mea, nu eu sunt singurul care decid. Suntem o familie, s-a decis lucrul ăsta. Îmi pare rău de ce a făcut, a greşit.

Eu nu am nicio informaţie, am citit şi eu, mi-au trimis fel de fel de ştiri (n.r. despre plecarea lui Siegrist la Genoa). Nu am avut nicio discuţie cu patronul. Dar ce vreţi să scoateţi de la mine? Vreţi să faceţi o telenovelă? El este foarte fericit, mai departe nu avem ce să discutăm. Stop. Suntem pe piatră cubică, încercăm să ajungem pe asfalt.

Petrila pleacă mâine la Marijana, eu am o relaţie foarte bună cu ea. Mi l-a primit imediat cu toate că avea 10 jucători la antrenament. Mi-a promis că miercuri va fi apt. Îl vom avea la Cluj!

Dobre şi-a făcut datoria. E bun şi Christensen, e bun şi Micovschi, sunt buni toţi„, a declarat Marius Şumudică după Rapid – Universitatea Craiova 1-0.