Marian Iancu a dezvăluit de ce a "rupt" contractul cu Cosmin Olăroiu: "Gigi Becali a fost de vină" - Antena Sport

Marian Iancu şi Gigi Becali / Colaj Hepta Marian Iancu a dezvăluit de ce a întrerupt înţelegerea cu Cosmin Olăroiu după numai un sezon, în perioada în care era patronul lui Poli Timişoara. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Totul a plecat de la un meci între Poli Timişoara şi FCSB, în ultima etapă. Poli a deschis scorul, dar echipa lui Gigi Becali a câştigat şi a luat atunci campionatul. Marian Iancu a spus motivul pentru care Cosmin Olăroiu a plecat după numai un sezon de la Poli Timişoara Marian Iancu era atunci arestat preventiv, într-unul dintre dosarele pe care le-a avut. Fostul patron al lui Poli a mărturisit ce discuţie a avut cu Cosmin Olăroiu. Chiar dacă a fost nemulţumit de ce s-a întâmplat atunci la meciul cu echipa lui Gigi Becali, Marian Iancu vorbeşte foarte frumos despre Cosmin Olăroiu, care a strâns o adevărată avere în Arabia Saudită, Emirate şi China şi este unul dintre cei mai bogaţi antrenori români. „A fost o situaţie pe care eu nu am tolerat-o. Gigi Becali a fost de vină.

A fost meciul care i-a făcut campioni (n.r.: pe cei de la FCSB). Timişoara a deschis scorul, era clar că Dinamo va bate la Piteşti. S-a întâmplat. Juca Contra, juca Moldovan, Timişoara avea echipă. Popa în poartă.

Eu eram arestat atunci. Era în perioada în care eram arestat preventiv. Le-am zis «Jucaţi fotbal». Nu mi-a plăcut fotbalul pe care l-au jucat, nu vreau să comentez mai mult. Am avut o discuţie cu Olăroiu, l-am rugat să iasă să spună că are o problemă personală. Un antrenor fantastic. Eu voiam fără frăţii. Eu sunt rapidist, născut în Giuleşti, n-am avut frăţie nici cu Copos. Plângeam şi îl băteam. Eu nu am făcut niciun compromis. Olăroiu e un tip erudit, foarte bun antrenor”, a spus Marian Iancu pentru prosport.ro.

Marian Iancu, sfat important pentru Dan Șucu! Ce trebuie să se întâmple la Rapid, pentru ca echipa să aibă șanse la titlu

Marian Iancu, fostul patron de la Poli Timișoara, a vorbit despre situația actuală de la Rapid și a venit cu un sfat important pentru Dan Șucu. Acesta a explicat ce ar trebui să se întâmple la echipa din Giulești, pentru ca formația să aibă șanse la titlu.

În momentul de față, Rapid se află pe locul 8 în Liga 1 și este la 4 puncte de primul loc care asigură calificarea în play-off, ocupat de Sepsi. Chiar covăsnenii i-au învins pe elevii lui Marius Șumudică în ultimul meci jucat în Liga 1, cu scorul de 0-2. Calificarea în play-off este obiectivul lui Marius Șumudică, însă Rapid a făcut un pas greșit în lupta pentru primele 6 locuri, după meciul cu Sepsi. „Șumi” ar putea fi dat afară de la echipă în situația în care ratează acest obiectiv, însă Marian Iancu este de părere că antrenorul trebuie să rămână la Rapid, indiferent de rezultatele înregistrate în acest sezon. „Anul acesta trebuie răbdare şi susţinere necondiţionată” Marian Iancu este de părere că Dan Șucu trebuie să continue investițiile la Rapid, atât în perioada de mercato din iarnă, cât și în cea din vară. Acesta a dat practic de înțeles că acționarul majoritar trebuie să privească actualul sezon de Liga 1 drept unul de reconstrucție, pentru a se lupta la titlu din stagiunea viitoare. „Faptul că Şumudică nu a pornit de la zero îmi dă speranţe că în cazul în care vor continua investiţiile punctuale în calitate fotbalistică atât în iarnă, cât şi la vară, campionatul care urmează poate să fie unul al spiritului şi emoţiei rapidiste. Cu un plan începe oricare vis! Anul acesta trebuie răbdare şi susţinere necondiţionată, aşa cum ne-au obişnuit suporterii din Giuleşti. Şumudică trebuie să continue, dar este obligat să nu bage gunoiul sub preş nici când acesta este opera dumnealui”, declara Marian Iancu pentru orangesport.ro.

