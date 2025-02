Marian Iancu, atac la Dan Şucu după U Cluj - Rapid 2-1: "Şumudică să protesteze împotriva patronatului! Lipsă de profesionalism" - Antena Sport

Nu am nimic cu U Cluj, le doresc baftă în continuare, dar îmi doresc și eu arbitrajele pe care le are U Cluj. Mi le-aș dori… Doamne, ce mi le-aș dori! La meciul cu Buzău, săracul i-a făcut make-up unuia, i-a dat cu puțin fard și imediat s-a dus la VAR. Penalty.

Astăzi, la noi, îl calcă de la spate. Nu am văzut în viața vieții mele. Călcat! Dacă vedeți ce picior are Manea… călcat de la spate… nu se duce nici măcar la VAR. Păi, pentru ce am inventat VAR-ul ăsta? Pentru ce?

Oameni buni. Vă lăudați că Clujul e cel mai tare oraș. Că sunt oameni corecți. Domnule Boc, care sunteți alături de echipa asta, ați făcut lucruri minunate în orașul ăsta, organizați fotbal, tenis, tot. Opriți-vă, domnilor, toți care sunteți în jurul acestei echipe. O să ajungeți să fiți huliți. Cu tot respectul pentru acest club. Nu se poate așa ceva! Ce s-a întâmplat astăzi a fost total în favoarea lui U și total în defavoarea Rapidului. Și cu asta am terminat, nu vreau să vorbesc mai mult, că sunt foarte nervos”, a spus Şumudică, la conferinţa de presă.