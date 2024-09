Marius Avram, răspuns după atacul devastator al lui Mihai Stoica: "Nu mă simt ok când spune asta! Ăsta e nivelul" - Antena Sport

Marius Avram a avut un prim răspuns după atacul devastator al lui Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB l-a criticat pe Marius Avram după ce fostul arbitru a spus că nu trebuia să fie oprit jocul la faza golului marcat de Petrolul.

Mihai Stoica l-a atacat dur pe Marius Avram, despre care a afirmat că spune „bazaconii”.

„Dacă sunt suporteri care mă judecă și au reacții dure, nu mă pot supăra. Când vin oameni din fotbal care îmi spun că zic bazaconii nu mă simt ok. Eu doar spun ce văd pe baza experienței și regulamentelor pe care, zic eu, le stăpânesc bine.

Întâmplător, Kyros Vassarras, cu care nu pot fi bănuit că sunt în relații cordiale, are aproape aceeași părere cu mine. Cu o singură excepție: regulamentul spune că faza se termină în momentul în care jucătorul degajează mingea fără să fie presat în vreun fel de un adversar. Radunovic nu respinge mingea fără să fie presat, nu controlează posesia balonului, deci faza nu s-a încheiat.Deci dacă spunem că a fost fault la Șut, arbitrul trebuia să fie chemat la monitor. De aici trebuia să înceapă analiza. Este o degajare sub presiune, nu se pune problema ca faza de atac să se fi terminat. Eu nu am jignit pe nimeni, am fost jignit. Din păcate ăsta este nivelul discuțiilor în România”, a spus Marius Avram pentru prosport.ro.

