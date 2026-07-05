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Marius Baciu a schimbat sistemul la primul amical al verii! Ce decizie a luat în Union St. Gilloise – FCSB

Daniel Işvanca Publicat: 5 iulie 2026, 14:53

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Marius Baciu a schimbat sistemul la primul amical al verii! Ce decizie a luat în Union St. Gilloise – FCSB

Marius Baciu și Mihai Stoica / Sportpictures

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FCSB se află în cantonament în Olanda, iar acolo, gruparea roș-albastră și-a început parcursul din stagiul de pregătire, cu un amical contra belgienilor de la Union St. Gilloise.

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Marius Baciu a pregătit câteva surprize pentru această dispută și a început cu un sistem nou, pe care nimeni nu l-a mai testat la formația bucureșteană.

Dennis Politic, folosit vârf de Marius Baciu

FCSB joacă primul amical al verii, contra belgienilor de la Union St. Gilloise, iar antrenorul Marius Baciu a aliniat mai multe surprize în cantonamentul din Olanda.

Tehnicianul a început partida în sistem 3-5-2, ba mai mult, l-a titularizat pe Pădurariu în flancul stâng. Mai mult decât atât, marea surpriză a venit din atac, acolo unde Daniel Bîrligea face cuplu cu Dennis Politic.

  • Echipa de start a FCSB (3-5-2): Târnovanu – Dawa, M. Popescu, A. Duarte – Labonne, Cisotti, Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu – Bîrligea, Politic
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