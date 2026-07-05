Marius Baciu a schimbat sistemul la primul amical al verii! Ce decizie a luat în Union St. Gilloise – FCSB

FCSB se află în cantonament în Olanda, iar acolo, gruparea roș-albastră și-a început parcursul din stagiul de pregătire, cu un amical contra belgienilor de la Union St. Gilloise.
Marius Baciu a pregătit câteva surprize pentru această dispută și a început cu un sistem nou, pe care nimeni nu l-a mai testat la formația bucureșteană.
Dennis Politic, folosit vârf de Marius Baciu
FCSB joacă primul amical al verii, contra belgienilor de la Union St. Gilloise, iar antrenorul Marius Baciu a aliniat mai multe surprize în cantonamentul din Olanda.
Tehnicianul a început partida în sistem 3-5-2, ba mai mult, l-a titularizat pe Pădurariu în flancul stâng. Mai mult decât atât, marea surpriză a venit din atac, acolo unde Daniel Bîrligea face cuplu cu Dennis Politic.
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