Marius Şumudică a ascultat de "sfatul" lui Gigi Becali. Cum s-a afişat înainte de Rapid - FCSB - Antena Sport

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Chiricheș, Șut (cpt.) – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – A. Gheorghiță

Rezerve: Zima – Kiki, Ștefănescu, Edjouma, M. Toma, I. Cercel, Băluță, Musi, Ngezana, Gele, Alhassan, Al. Stoian

Absenți: Oct. Popescu, Olaru, Lixandru, Bîrligea (accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous

Marius Şumudică, acuzaţii grave înainte de Rapid – FCSB

Marius Şumudică, antrenorul Rapidului, a vorbit despre arbitrul delegat de CCA la derby-ul cu FCSB. Pentru acest duel, Radu Petrescu a fost numit la centru, în ciuda declaraţiilor date de antrenorul giuleştenilor.

„Radu Petrescu a ajuns la un nivel. Îmi pun și eu semne de întrebare. De ce Radu Petrescu nu a fost delegat la niciun meci al Rapidului până în momentul de față? Se termină sezonul regulat, sunt 28 de etape. Cum nu a putut fi Radu Petrescu delegat la meciurile Rapidului? Asta e o întrebare care dă cu virgulă.

Vă spun că știu ce e în sufletul lui Radu Petrescu și știu cu cine simpatizează. Știu unde merg și antipatiile, către ce echipă. O știu de la mai multă lume care se învârte în lumea fotbalului. Am auzit și eu, cum spune Gigi Becali. Am auzit că Radu Petrescu are o antipatie față de Rapid București. Acum, nu știu dacă e adevărat, dar așa am auzit. Vom vedea mâine la ora jocului. Tind să cred că nu își dorește să fie actorul principal la acest joc. Actorii principali ar trebui să fie suporterii celor două echipe și jucătorii. Arbitrii ar trebui să își vadă de treabă, să ducă meciul la bun sfârșit și să fie echidistanți în stabilirea rezultatului final.

Îi transmit pe această cale lui Radu Petrescu că am încredere în dânsul. Să lase antipatiile și simpatiile la o parte, dacă are, dar așa am auzit. La sfârșit vreau să am puterea să îi strâng mâna, indiferent dacă rezultatul va fi unul negativ”, a declarat Marius Şumudică, la conferinţa de presă.