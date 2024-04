Marius Şumudică, considerat "cea mai bună variantă" pentru Rapid! Mesaj ferm transmis de Daniel Niculae - Antena Sport

„Există semnale că ar trebui să ne vedem. M-a contactat Angelescu. Mi-a zis că vrea să se vadă cu mine şi am zis: ‘Ok’. Există posibilitatea să nu ne înţelegem. Ei îşi doresc foarte mult un tip de antrenor, am văzut. Cu toate că eu ştiu foarte mult ce tip de comportament să am în jurul echipei. A rămas că urmează să ne vedem la începutul săptămânii.

Sunt deschis să discut, în ţară nu pot antrena clar acum decât Rapidul. Dar feelingul meu e că o să plec în străinătate.

E clar că dacă voi primi o ofertă, voi lua în calcul. Nu vreau să vorbesc de Rapid pentru că Rapid are antrenor. Îl respect pe Bogdan Lobonţ, a fost colegul meu.

Sunt antrenor liber în momentul de faţă şi e clar că vreau să antrenez. Turbez acasă. E prima oară în 17 ani când stau acasă două luni. Maxim într-o lună cred că semnez în străinătate”, a declarat Marius Şumudică pentru fanatik.ro.