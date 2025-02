Marius Şumudică n-a mai ţinut cont de nimic la conferinţa de presă. Mesaj pentru primarul Boc: "Opriţi-vă! Vă lăudaţi că e Clujul cel mai tare oraş" - Antena Sport

Marius Şumudică a continuat tirada la adresa arbitrilor şi a conducerii lui U Cluj şi la conferinţa de presă. Rapid a cerut un penalty după o intrare dură asupra lui Cristi Manea, a cărui gleznă a avut mult de suferit la finalul jocului, după intrarea lui Jasper van der Werff.

Arbitrul Adrian Cojocaru nu a fost chemat la VAR de către Claudiu Marcu după ce reluările au arătat clar că era o fază care merita măcar să fie văzută de centralul partidei.

Marius Şumudică, show şi la conferinţa de presă: „Nu se poate așa ceva. Acum e mai rău ca înainte”

„Cu tot respectul pentru toți analiștii, pentru toți oamenii ăștia care au fost mari arbitrii. Mă refer aici la domnul Crăciunescu, Avram, Porumboiu. Care vreți voi. Dacă mie îmi spuneți că nu este penalty la Manea, atunci nu mai e niciun penalty niciodată.

Nu am nimic cu U Cluj, le doresc baftă în continuare, dar îmi doresc și eu arbitrajele pe care le are U Cluj. Mi le-aș dori… Doamne, ce mi le-aș dori! La meciul cu Buzău, săracul i-a făcut make-up unuia, i-a dat cu puțin fard și imediat s-a dus la VAR. Penalty.

Astăzi, la noi, îl calcă de la spate. Nu am văzut în viața vieții mele. Călcat! Dacă vedeți ce picior are Manea… călcat de la spate… nu se duce nici măcar la VAR. Păi, pentru ce am inventat VAR-ul ăsta? Pentru ce?