Marius Şumudică nu l-a uitat pe Dan Şucu nici la nunta lui Denis Drăguş! Ce referire a făcut "Şumi" la patronul Rapidului! - Antena Sport

Marius Şumudică nu l-a uitat pe Dan Şucu nici la nunta lui Denis Drăguş! Antrenorul român de 53 de ani a susţinut că a refuzat o ofertă pentru că spera să preia Rapidul.

Marius Şumudică a anunţat că îşi doreşte să se întoarcă pe bancă. Fără să îi rostească numele lui Dan Şucu, „Şumi” a spus că a respins o ofertă din Arabia Saudită tocmai fiindcă aştepta un mesaj de la patronul Rapidului, prin care să fie chemat pe banca giuleştenilor.

„Am avut niște oferte, am avut una din Arabia Saudită pe care am refuzat-o, am pierdut una din Qatar, nu vreau să spun din cauza cui am pierdut-o. Am pierdut-o așteptând și crezând că voi ajunge antrenor acolo, dar nu mai contează. Am refuzat una acum. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu sunt un antrenor profesionist, îmi doresc să lucrez. În scurt timp, cred că voi fi din nou pe bancă”, a spus Marius Șumudică la nunta lui Denis Drăguş.

„Mi-aş dori să mai lucrez cu Drăguş, în Turcia cred că mai pot să lucrez cu el, dar în primele cinci campionate e greu să ajungi. Alaltăieri am avut ofertă, dar am refuzat-o, că era din Iran şi n-am vrut să plec în Iran. Respect Iranul, respect tot, dar am crezut pentru mine că e un pas în spate, deşi erau calificaţi în Liga Campionilor Asiei şi n-am vrut.

Sper să am şansa să lucrez iar cu foşti jucători de-ai mei. Şumudică nu se opreşte aici şi e responsabilitatea mea să iau români oriunde merg. Şi în staff am cinci oameni din România”, a mai declarat Marius Şumudică.