Marius Şumudică, reacţie neaşteptată după gestul nervos al lui Boupendza: "E problema lui!" Critici pentru jucători: "Nu avem voie să facem asta" - Antena Sport

Marius Şumudică a reacţioant după scandalul cu Boupendza | Profimedia Marius Şumudică a avut o reacţie neaşteptată după gestul nervos al lui Boupendza. Atacantul gabonez a avut o reacţie nervoasă la adresa fanilor care l-au contestat. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ În momentul în care acesta ieşea de pe teren, în minutul 82, mai mulţi fani de la tribună l-au apostrofat. Boupendza nu a rezistat şi le-a răspuns cu gesturi incredibile. Astfel, atacantul Rapidului le-a transmis că nu îi aude şi le-a făcut semn să tacă. Fanii au răspuns prin fluierături la adresa lui Boupendza. Marius Şumudică a reacţionat după gestul nervos al lui Boupendza la adresa fanilor Rapidului „Nu vreau să comentez, e problema lui Boupendza. Are personalitate, am făcut eforturi să-l aduc aici. A costat 18 milioane de euro în ultimii 3 ani. A fost greu să vină la Rapid„, a spus Marius Şumudică la digisport.ro. Antrenorul Rapidului s-a arătat nemulţumit de faptuşl că echipa sa nu a reuşit să câştige derby-ul din Giuleşti. „Sunt puțin dezamăgit de cum am tratat jocul. A doua repriză am schimbat jocul. Am pus mai multă presiune, aveam 1-0, le-am spus să înghețe jocul, dar au luat gol. Le-am spus și le-am arăta că Tudorie marcheză la colțul scurt. Nu avem voie să luăm golul asta. Nu găsim soluții pe atacul pozițional.

Am dominat, că toată lumea spune că nu dominăm, dar nu am reușit. Asta e o problemă și mă deranjează foarte mult. Suporterii și-au făcut datoria, înțeleg când sunt dezamăgiți. E foarte greu să marcheze, nu am găsit soluțiile necesare. O echipă nu s-a deschis, cum a făcut UTA, de data asta nu am reușit să găsim soluțiile între linii, plus că nu am dat la poarta, dar trebuia.

Psihologic (n.r. a afectat echipa accidentarea lui Siegrist), toată lumea se întreba ce a pățit Siegrist, înainte erau preocupați să vadă ce are, lui Aioani nu avem ce să îi reproșăm. Nu știm exact ce are Siegrist, va face o rezonanță magnetică.

Onea e un lider, în lipsa lui Săpunaru, el merită să poarte banderola. Noi nu am pierdut cu echipele mici, orice punct e binevenit. Noi trebuie să facem puncte. Vor veni și victoriile. În ultimele 5 etape eram pe primul loc. Mergem la Sepsi să câștigăm. Eu cred că dacă facem 23-24 de puncte în retur, vom fi în play-off. Multe echipe pierd puncte. Farul a făcut egal la Botoșani. Eu vreau să domin echipele adverse. Nu pot să transform peste noapte o echipă care a fost obișnuită să joace pe contraatac într-o echipă care să domine„, a mai spus Marius Şumudică.

Rapid – Petrolul 1-1. Echipa lui Marius Şumudică a ratat şansa de a depăşi Petrolul în clasament Rapid a deschis scorul în minutul 54, când Dimitriu a deviat mingea în propria poartă după ce Paşcanu trimisese cu capul. Petrolul a egalat pentru 8 minute, prin Alexandru Tudorie. Meciul a început prost pentru giuleşteni, portarul titular Siegrist s-a accidentat la încălzire şi a fost înlocuit cu Aioani. Prima mare ocazie a întâlnirii a venit în minutul 27, când Tidiane Keita a şutat de la distanţă şi a lovit bara porţii gazdelor. După şase minute, Papp a reluat cu capul din faţa porţii, dar Aioanii a respins incredibil şi a păstrat tabela nemodificată. Gazdele au deschis scorul în minutul 54, când Dumitriu a înscris în propria poartă, însă fundaşul ploieştean şi-a răscumpărat greşeala opt minute mai târziu. Roche a pasat lung, Dumitriu s-a infiltrat foarte bine pe flancul stâng şi a pasat excelent în careu pentru Alexandru Tudorie, iar acesta a egalat. În minutul 71 s-a accidentat arbitrul Florin Andrei şi locul acestuia a fost luat de arbitrul de rezervă, Iulian Dima. Rapid nu a avut forţa de a reuşi golul victoriei, chiar dacă înfruntarea a fost prelungită cu zece minute, şi partida s-a terminat la egalitate, scor 1-1.

