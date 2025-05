Marius Şumudică s-a dezlănţuit! Acuzaţii grave înaintea meciului cu CFR Cluj : "Eram calificaţi" - Antena Sport

Marius Şumudică a găsit „ţapul ispăşitor” după sezonul ratat al celor de la Rapid. Giuleştenii au fost eliminaţi din semifinalele Cupei României, iar în campionat mai au doar şanse teoretice la un loc de Conference League. Ar trebui ca giuleştenii să le bată pe CFR Cluj şi U Cluj, iar Universitatea Craiova să piardă în ultima etapă, în faţa celor de la Dinamo. Antrenorul celor de la Rapid a lansat un nou atac dur la adresa arbitrajelor.

Marius Şumudică face un rechizitoriu dur. Spune că Rapid a fost cea mai dezavantajată echipă din campionat.

Marius Şumudică a vorbit despre greşelile de arbitraj

Marius Şumudică susţine că echipa sa a pierdut un loc de cupă europeană din cauza arbitrajelor. ”La Rapid, când dai cu pixul, începe presiune până nu mai ești. Am încercat să fac tot ce a depins de mine. În momentul de față atât s-a putut, am mai spus-o. Dacă vom câștiga, vom face 12 puncte, o zestre ok, în play-off, în condițiile în care arbitrajele ne-au defavorizat clar. O decizie dacă se lua corect, poate eram în locul Craiovei. Poate eram pe 2.

Mă refer la penalty-ul la ‘U’ Cluj sau la faultul la Burmaz, cu Craiova. Numai acestea dacă se dădeau, noi dacă batem mâine (n.r. luni, 19 mai), am fi peste ei, la mâna noastră. Nu mai spun penalty cu FCSB, clar ca lumina zilei. Dacă stau să mă gândesc, uitați-vă în trecut câte penalty-uri avea Rapid în trecut și câte cu Șumudică.

Penalty cu Dinamo, iar. Gândiți-vă măcar cu 2 puncte în plus unde eram. A fost un cumul de factori contra Rapidului și Șumudică. A fost un moment neprielnic. Dacă se analizau corect deciziile, acum eram calificați în cupele europene. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Dacă nu o face nimeni, o fac eu, antrenorul Marius Șumudică”, a spus antrenorul celor de la Rapid.