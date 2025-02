Marius Şumudică, verdict despre debutul lui David Ankeye la Rapid: „Nu s-a asamblat în puzzle” - Antena Sport

Marius Şumudică a comentat debutul lui David Ankeye la Rapid, atacant ajuns în Giuleşti sub formă de împrumut de la Genoa. Antrenorul grupării din Grant a mărturisit că vârful încă nu s-a ridicat încă la așteptările sale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De asemenea, tehnicianul în vârstă de 53 de ani a vorbit şi despre situația lui Borisav Burmaz, cel de-al doilea atacant al giuleştenilor.

Marius Şumudică este îngrijorat că atacanții săi nu marchează

Şumi a precizat că atacantul împrumutat de la Genoa nu s-a adaptat încă în Giuleşti, dar are nevoie de timp pentru a se acomoda cu grupul. De asemenea, tehnicianul a mărturisit că nu poate trace concluzii despre Ankeye după un singur meci. Nigerianul în vârstă de 22 de ani a bifat primele minute la Rapid în partida cu Unirea Slobozia, scor 2-1.

„(n.r. – Cum ți s-a părut Ankeye?) Timid, deocamdată nu s-a asamblat în puzzle. Are nevoie de grup și atmosferă, trebuie să înțeleagă ce înseamnă Giulești. Atacanții mei în momentul de față sunt Ankeye și Burmaz, unul are 22 și altul are 23 de ani.

Nu vreau să vorbesc despre eficacitate, Burmaz a dat 9 goluri în sezonul trecut, iar până acum are un gol. În momentul în care te bați pentru play-off ai nevoie să marcheze atacanții. Dacă așteptăm o fază fixă sau să marcheze benzile e greu”, a declarat Marius Șumudică, pentru fanatik.ro.