"Meritam cele trei puncte!" Zeljko Kopic, mesaj categoric după Rapid - Dinamo 1-1! Ce a spus şi Ahmed Bani - Antena Sport

Zeljko Kopic a transmis un mesaj categoric, după ce Dinamo a remizat cu Rapid, scor 1-1, în etapa a şasea din Liga 1. Antrenorul „câinilor” s-a declarat mulţumit de rezultat şi a transmis că echipa sa ar fi meritat victoria.

Dinamo a plecat neînvinsă din Giuleşti, după ce a remizat cu Rapid, scor 1-1. Ambele goluri au fost marcate din penalty, de Claudiu Petrila şi Astrit Selmani.

Zeljko Kopic, mesaj categoric după Rapid – Dinamo 1-1

Zeljko Kopic a declarat că Dinamo a prestat un joc solid în deplasarea din Giuleşti, motiv pentru care ar fi meritat victoria. Antrenorul croat a dezvăluit că se vor mai efectua transferuri la echipa sa, în următoarea perioadă.

„Am respect pentru Rapid, pentru fani, trebuie să fim mulţumiţi de rezultat. Impresia mea e că puteam să luăm cele trei puncte. Parcă am avut mai mult curaj, mai multă calitate, dar am făcut acea greşeală, am primit gol, şi trebuie să fim mulţumiţi. Nu vorbesc niciodată despre arbitrii, a fost o greşeală. Ne-a costat, e o lipsă de concentrare. Defensiva noastră a fost foarte bună, dar primim multe goluri.

Discutăm despre ce jucători trebuie să trimitem în teren, mai experimentaţi sau mai tineri. Dar am încredere totală în toţi jucătorii. Dacă vrem să construim ceva pentru Dinamo, trebuie să ne bazăm şi pe jucători tineri.