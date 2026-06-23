Mihai Stoica a numit echipa de start a FCSB-ului, pentru sezonul viitor. Cine îl va înlocui pe Darius Olaru

Mihai Stoica a realizat echipa de start a FCSB-ului, pentru sezonul viitor. Președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor a dezvăluit faptul că Ofri Arad va fi titular, în locul lui Darius Olaru.
Căpitanul FCSB-ului din ultimele sezoane a plecat de la echipă, în această vară. Olaru a mers în Belgia și a semnat cu Royale Union SG.
Mihai Stoica a numit echipa de start a FCSB-ului
Mihai Stoica a numit primul 11 pentru cupele europene, fără să includă un jucător under. În acest context, Ștefan Târnovanu va reveni în poartă, el fiind lăsat pe bancă la mai multe meciuri ale echipei, în locul său fiind titularizat tânărul Matei Popa.
„Haideţi să facem un exerciţiu acum. Târnovanu, în poartă, Creţu sau Labonne, Dawa, Mihai Popescu sau Duarte, Risto Radunovic. Vorbesc despre meciuri de cupe europene la momentul ăsta, adică fără under. Ofri Arad sau Lixandru şi Joao Paulo. Ofri Arad nu părea nimic? Ai văzut vreodată Kairat în Champions League? Eu am văzut. E foarte bun.
Am zis Arad, Lixandru şi Paulo, trei pentru două posturi. Miculescu, Cisotti sau Tănase, Octavian Popescu şi Bîrligea. Ţi se pare o echipă slabă? Atunci despre ce vorbim?
Ofri este închizător şi a jucat foarte mulţi ani fundaş central la Maccabi Haifa. Echipa asta poate merge până pe tabloul principal, absolut. Echipa asta a făcut performanţe în Europa, cu şi fără Olaru şi Şut”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.
Echipa de start a FCSB-ului, pentru sezonul viitor, anunțată de Mihai Stoica: Târnovanu – Creţu (Labonne), Dawa, M. Popescu (Duarte), Radunovic – Arad (Lixandru), J. Paulo – Miculescu, Tănase (Cisotti), Oct. Popescu – Bîrligea
FCSB a oficializat un singur transfer până în acest moment. Roș-albaștrii l-au transferat pe fundașul Ronny Labonne, de la Caen. Gigi Becali mai forțează alte două transferuri stelare, dorindu-i în echipă pe Florinel Coman și Denis Drăguș.
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