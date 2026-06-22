Gigi Becali, detalii de ultim moment despre transferurile lui Denis Drăguş şi Florinel Coman: “El e mai aproape”

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre transferurile mult dorite la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit care sunt condiţiile puse de Denis Drăguş şi Florinel Coman, pentru a reveni în Liga 1.
Gigi Becali crede că Denis Drăguş e mai aproape de FCSB decât Florinel Coman. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că este dispus să ofere sume uriaşe pentru ca cei doi să ajungă la echipa sa, în această vară.
Gigi Becali, detalii de ultim moment despre transferurile lui Denis Drăguş şi Florinel Coman
Gigi Becali a dezvăluit că ambii jucători vor să obţină sume importante de bani de la echipele cu care se află sub contract, în acest moment, înainte să ia decizia de a se transfera la FCSB. Denis Drăguş s-a întors, în această vară, la Trabzonspor, iar Florinel Coman evoluează la Al-Gharafa, fiind dorit şi în Italia.
“Nu e nimic nou, față de ce știți voi, adică față de poza pe care am făcut-o cu el la Ianis la botez. Cred că e făcută cu inteligența artificială poza aia (n.r. cu Drăguș, Coman și Tănase în vacanță). În clipul ăla Coman e mult mai mic decât e el. Eu așa vreau. Dacă îi iau pe ăștia doi (n.r. Drăguș și Coman) și iau și un mijlocaș, după aia echipa e tare.
Depinde de Drăguș. Ei voi să-l dea la schimb cu alt jucător. El nu vrea. Eu i-am zis că pot să-i dau un milion. El a zis că vrea toți banii, adică și diferența (n.r. față de cât câștigă la Trabzonspor). Ei l-ar da, dar el vrea și niște bani. Eu mi-l doresc, ca dovadă că dau banii pe care-i dau, care nu s-au mai dat în România până acum.
Cred eu că merită, poate alții nu cred că merită. Nu e unul mai aproape, să spunem că are procente mai mari. Sunt în aceeași situație. Nici Coman nu vrea să renunțe la bani și eu l-am îndrumat să nu renunțe la bani, nici Drăguș nu vrea să renunțe la bani. La Denis s-ar putea să fie diferența mai mică, 300-400 de mii. Lui Coman eu nu-i dau un milion, îi dau mai puțin și ar trebui să ia un milion de la ăia și ăia nu cred că-i dau un milion.
Cred că e mai aproape Drăguș decât Coman. Dacă Drăguș vine, joacă bine și poate să plece iar mai departe”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.
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