Gigi Becali, detalii de ultim moment despre transferurile lui Denis Drăguş şi Florinel Coman: “El e mai aproape”

Gigi Becali a oferit ultimele detalii despre transferurile mult dorite la FCSB. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit care sunt condiţiile puse de Denis Drăguş şi Florinel Coman, pentru a reveni în Liga 1.

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Gigi Becali crede că Denis Drăguş e mai aproape de FCSB decât Florinel Coman. Patronul roş-albaştrilor a dezvăluit că este dispus să ofere sume uriaşe pentru ca cei doi să ajungă la echipa sa, în această vară.

Gigi Becali, detalii de ultim moment despre transferurile lui Denis Drăguş şi Florinel Coman

Gigi Becali a dezvăluit că ambii jucători vor să obţină sume importante de bani de la echipele cu care se află sub contract, în acest moment, înainte să ia decizia de a se transfera la FCSB. Denis Drăguş s-a întors, în această vară, la Trabzonspor, iar Florinel Coman evoluează la Al-Gharafa, fiind dorit şi în Italia.

“Nu e nimic nou, față de ce știți voi, adică față de poza pe care am făcut-o cu el la Ianis la botez. Cred că e făcută cu inteligența artificială poza aia (n.r. cu Drăguș, Coman și Tănase în vacanță). În clipul ăla Coman e mult mai mic decât e el. Eu așa vreau. Dacă îi iau pe ăștia doi (n.r. Drăguș și Coman) și iau și un mijlocaș, după aia echipa e tare.

Depinde de Drăguș. Ei voi să-l dea la schimb cu alt jucător. El nu vrea. Eu i-am zis că pot să-i dau un milion. El a zis că vrea toți banii, adică și diferența (n.r. față de cât câștigă la Trabzonspor). Ei l-ar da, dar el vrea și niște bani. Eu mi-l doresc, ca dovadă că dau banii pe care-i dau, care nu s-au mai dat în România până acum.