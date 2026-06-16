Toate cifrele contractului semnat de Darius Olaru cu Union Saint-Gilloise. Căpitanul FCSB a plecat din Liga 1

După șase ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul celor de la FCSB, Darius Olaru a plecat din Liga 1 și a fost prezentat oficial marți în calitate de jucător al celor de la Royale Union Saint-Gilloise.

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Fostul căpitan al roș-albaștrilor va avea ocazia de a juca în preliminariile UEFA Champions League, iar noul contract îi va aduce și mai mulți bani în buzunare, față de cât încasa de la Gigi Becali.

Darius Olaru, salariu colosal în Belgia

Darius Olaru a făcut pasul cel mare după aproape șapte ani petrecuți la FCSB, iar internaționalul român a semnat cu belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise, formație care a încheiat sezonul pe locul al doilea.

Odată cu semnarea acestui contract, Olaru va câștiga și mai bine față de cât încasa la gruparea roș-albastră. Cu tot cu bonusuri, mijlocașul va încasa aproximativ 800.000 de euro pe an, aproape de trei ori mai mult față de cât lua la FCSB.

„Salut, fani ai lui Union! Sunt nerăbdător să ne întâlnim la stadion! D-abia aștept să încep și să lupt pentru aceste culori. Hai, Union!”, a fost mesajul internaționalului român.