Mircea Rednic, anunț despre plecarea de la UTA: "Dacă voiam, ajungeam înaintea lui Reghe acolo" - Antena Sport

„Cine a zis că pleacă? Nu am zis niciodată. (n.r. i s-au amintit declarațiile despre plecare) Te saturi când vezi că oamenii nu sunt realiști, că lucrurile merg bine, dar tot apar comentarii și articole negative.

Dacă era să plec, am avut oferte, puteam să ajung înaintea lui Reghe (n.r. Reghecampf) acolo (n.r. la Neftci Baku). Eu am fost ofertat primul, nu știu dacă am un merit, că mi-au cerut să propun doi jucători cu nume și i-am numit pe Mutu și pe Reghe.

Eu aveam și un avantaj că vorbesc franceză. Dacă îmi doream să plec, puteam să plec, dar nu mă interesează. Am un proiect aici, am un contract, discutăm după cele patru etape”, a spus Mircea Rednic, în cadrul conferinței de presă.

UTA Arad a împlinit 80 de ani

Clubul arădean a fost înfiinţat pe 18 aprilie 1945 de baronul Francisc Neuman. ITA, cum era prima denumire a echipei, a cucerit două titluri în 1947 şi 1948, un an de neuitat al eventului arădean, când a obţinut şi Cupa României. Alte două titluri au intrat în vitrina arădeană, în 1950 şi 1954, şi încă o Cupă a României, în ’53. Sfârşitul anilor ’70 a adus o nouă formulă de aur, conform site-ului clubului, cea formată de Coco Dumitrescu şi Ioan Reinhardt, cu Domide, Brosovszky, Axente, Lereter, Biro şi ceilalţi în prim-plan. Două titluri a cucerit UTA atunci, în 1969 şi 1970, urmate de superbele aventuri din Europa.